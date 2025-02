Österreich: „Christliche Werte für Koalitionsverhandlungen“

Die Spitzenkräfte der Österreichischen Ordenskonferenz, Erzabt Korbinian Birnbacher und Schwester Christine Rod, blicken nach dem Scheitern der Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP einerseits erleichtert, andererseits mit Sorge auf die aktuellen innenpolitischen Geschehnisse.

„Österreich braucht nun rasch eine stabile, verantwortungsvolle und nicht polarisierende Regierung, die die Herausforderungen der Zukunft angeht und sich dabei am christlichen Wertekompass orientiert“, betont Erzabt Korbinian Birnbacher, der die Ordenskonferenz leitet. Und er ergänzt: „Demokratische Grundwerte wie Solidarität, Menschenrechte, Religionsfreiheit und Medienfreiheit dürfen nicht zur Verhandlungsmasse werden. Gerade in herausfordernden Zeiten ist Zusammenhalt der bessere Weg.“

Sparmaßnahmen zielführend treffen

Es sei nachvollziehbar, dass eine neue Regierung angesichts des großen Budgetlochs sparen müsse, so Schwester Christine Rod, die Generalsekretärin des Verbands. Zugleich gelte aber: „Jeder Mensch in unserem Land, unabhängig von Herkunft, Religion oder sozialem Status, hat das gleiche Recht auf Würde, adäquate Gesundheitsversorgung usw. Eine Schwächung von sozialen Organisationen und Kirchen würde nicht nur eine Schwächung von Hilfeleistungen bedeuten. Sie wären auch ein Angriff auf zivilgesellschaftliche Institutionen insgesamt.“

Erzabt Korbinian Birnbacher

Für eine Regierung, die nicht polarisiert

Der Erzabt macht wiederum auf die „Ängste und Unsicherheiten“ in der österreichischen Gesellschaft aufmerksam, vor allem bei jungen Menschen. Da gehe es um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die hohe Inflation, Unternehmenspleiten und Arbeitslosigkeit. „Umso wichtiger ist es, dass nun rasch eine verantwortungsvolle, nicht-polarisierende Regierung gebildet wird, die Orientierung und Stabilität gibt. Der christliche Wertekompass mit seinen Prinzipien der Solidarität, Gerechtigkeit und Menschenwürde kann hier für die nächsten Verhandler Richtschnur sein.“

Die Führung der Ordenskonferenz erinnert außerdem an die Bedeutung freier Medien und des Klimaschutzes. Die Österreichische Ordenskonferenz ist die gemeinsame Vertretung der katholischen Männer- und Frauenorden in Österreich. Sie umfasst 193 Ordensgemeinschaften mit insgesamt rund 4.000 Ordensfrauen und Ordensmännern. Sie wirken in zahlreichen Bereichen wie Bildung, Kultur, Mission, Soziales, Gesundheit, Spiritualität, Seelsorge und Schöpfungsverantwortung. (Stand: 31. Dezember 2023)

