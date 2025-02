Mitglieder von Musawah - die Frauenrechtsgruppe bekommt den Niwano-Friedenspreis 2025

Gruppe für Frauenrechte im Islam bekommt Friedenspreis

Die in Malaysia gegründete weltweite Musawah-Bewegung erhält in Japan eine bedeutende Auszeichnung, den Niwano-Friedenspreis 2025. Das gab die gleichnamige Stiftung diesen Dienstag bekannt. Das Musawah-Netzwerk will die Menschenrechte von Frauen im Islam stärken. Der Gründer des Preises, der japanische Buddhist Nikkyo Niwano, war Beobachter beim II. Vatikanischen Konzil.

Den mit 20 Millionen Yen (etwa 126.000 Euro) dotierten Niwano-Preis bekommt die Gruppe für das Engagement zur Stärkung von Frauen auf sozialer, rechtlicher und spiritueller Ebene sowie zur Förderung von bürgerschaftlichem Engagement, Menschenrechten und Frieden. Das erklärte die in Tokio ansässige Niwano-Stiftung. Der Preis wird zum 42. Mal vergeben; die Preisverleihungs-Zeremonie ist am 14. Mai in der japanischen Haupstadt vorgesehen. Mehr zu Musawah Das weltweite Musawah-Netwerk wurde 2009 gegründet. Es geht gegen sozioökonomische, rechtliche und politische Diskriminierung aufgrund des Geschlechts vor. Ziel des Netzwerks ist es, die Stimmen von Frauen zu Gehör zu bringen, die in kulturellen und religiösen Gesellschaften lange Zeit zum Schweigen gebracht wurden. Das internationale Netzwerk hat Hunderte von Unterstützern aus Asien, dem Nahen Osten, Afrika und dem globalen Norden in mehr als 40 Ländern. Sie alle setzen sich täglich für positiven Wandel von Sichtweisen, Praktiken, Gesetzen und Politiken ein, um die Menschenrechte von Frauen und Mädchen in muslimischen Ländern zu unterstützen. Die Partner- und Unterstützergruppen des Musawah-Netzwerks sind autonom, haben aber eine gemeinsame Vision für die Förderung von Frauen, Menschenrechten und Frieden. Die meisten dieser Partner kommen aus Afghanistan, Ägypten, Gambia, Indonesien, Jordanien, Malaysia, Marokko, Indien, Pakistan, Türkei, Sudan und Uganda. Sie setzen sich auch für die Beseitigung geschlechtsspezifischer Gewalt ein. Mehr zum Niwano-Preis Die 1978 gegründete Niwano Peace Foundation setzt sich in Bereichen wie Bildung, Wissenschaft, Religion und Philosophie für Weltfrieden ein. Zu den bisherigen Preisträgern des Niwano-Friedenspreises zählen unter anderen die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio, der Islamische Weltkongress, die brasilianischen Befreiungstheologen Helder Camara und Kardinal Paulo Evaristo Arns, der Schweizer Theologe Hans Küng und der frühere evangelisch-lutherische Bischof Munib Younan. Namensgeber der in Tokio ansässigen Stiftung ist der Japaner Nikkyo Niwano (1906-1999), der die buddhistische Laienbewegung Rissho Kosei-Kai gründete. Er gehörte zu den nichtchristlichen Beobachtern des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965). (pm/kna - sst)

