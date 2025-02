Wellington, Neuseeland

Neuseeland: Nächtliche Brandstiftung in mehreren Kirchen

Mehrere Kirchen in Neuseeland sind offenbar Ziel von Brandanschlägen geworden. Wie die Polizei von Neuseeland am Samstag mitteilte, brachen in vier Kirchen in Masterton im Norden der Hauptstadt Wellington Feuer aus.

In drei weiteren Kirchen seien am Morgen außerdem Hinweise auf versuchte Anschläge gefunden worden. Zu möglichen Tätern gibt es bislang keine Angaben.

Bei den Kirchen handelt es sich laut örtlichen Medienberichten um Gotteshäuser verschiedener Konfessionen. Feuer brachen demnach aus in der katholischen St.-Patricks-Kirche, der anglikanischen Offenbarungskirche, der Baptistenkirche sowie der Kirche der freikirchlichen Equippers. Die Gebäude seien teilweise schwer beschädigt worden. Es sind nicht die ersten Fälle von Brandstiftungen auf religiöse Gebäude in Neuseeland. Im November 2023 etwa wurde eine Kirche der Methodisten in Auckland in einer Nacht gleich zweimal angezündet. Im vergangenen November gab es dann in derselben Stadt auch einen Brandanschlag auf eine Moschee. (kna – pr)

