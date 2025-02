Myanmar: Luftangriff zerstört neu errichtete Kirche

Zerstörte Kirche in Myanmar

Das myanmarische Militär hat mit Luftangriffen die katholische Kirche vom Heiligen Herzen Jesu in Mindat im Westen des Landes getroffen und schwer beschädigt. Die Kirche, die zur Kathedrale der neuen Diözese Mindat ernannt wurde, erlitt durch mehrere Sprengkörper schwere Schäden am Dach und an den Fenstern, was sie unbenutzbar machte.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, da die Priester und Gläubigen aufgrund der unsicheren Bedingungen und der laufenden Kämpfe das Gebiet bereits verlassen hatten. Die Diözese Mindat wurde am 25. Januar von Papst Franziskus errichtet, indem das Gebiet von der Diözese Hakha abgetrennt wurde. In den letzten Monaten war das Gebiet von Mindat von heftigen Kämpfen zwischen den Chinland Defence Force (CDF) und dem myanmarischen Militär betroffen. Die lokalen Milizen, die im Staat Chin in Opposition zur Militärjunta entstanden sind, haben schließlich die Kontrolle über das Gebiet übernommen und es im Januar als „befreite Zone" deklariert. In den letzten Tagen hatten die örtlichen Priester Inspektionen durchgeführt und die Organisation der nächsten liturgischen Feierlichkeiten zur Weihe des neuen Bischofs, Augustine Thang Zawm Hung, vorbereitet. Das Ereignis der Beschädigung der Kirche hat bei den lokalen Gläubigen bittere Gefühle hinterlassen. Dennoch haben sie erklärt, dass sie sich nicht entmutigen lassen und die Kirche wiederaufbauen werden. Eine Wunde in den Herzen der Gläubigen „Wir sind sehr traurig, dass unsere Kirche bombardiert wurde. Es ist eine Wunde in unserem Herzen. Aber wir werden uns nicht entmutigen lassen. Wir werden sie wiederaufbauen", sagte der örtliche Priester P. Paulinus dem vatikanischen Fides-Dienst. „Und wir sind sicher, dass der Herr uns mit seiner Gnade und seinem Segen ‚bombardieren' wird: Das wird unserem Volk Frieden und Wohlstand bringen." Die Diözese Mindat, im südlichen Teil des Staates Chin gelegen, umfasst etwa 360.000 Einwohner, darunter 15.000 Katholiken. Die Diözese besteht aus 23 Pfarreien, 48 Diözesanpriestern, drei Ordensleuten, 21 Ordensschwestern sowie 40 Seminaristen im Vorseminar und sieben Seminaristen im Hauptseminar. Während im Staat Chin die katholischen Gläubigen mit schmerzlichen Ereignissen konfrontiert sind, fand in der Erzdiözese Yangon am 9. Februar eine spezielle Jubiläumspilgerfahrt zum Marienheiligtum von Nyaungbelin statt. Über dreitausend Gläubige nahmen an der Pilgerfahrt teil und beteten zur Madonna von Lourdes für den Frieden in Myanmar und in der Welt. (fides - mg)