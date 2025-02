Myanmar: Katholischer Priester ermordet

Der Fluss Irrawaddy in Myanmar

Die Nachricht von der brutalen Ermordung von Donald Martin, einem 44-jährigen Diözesanpriester der Erzdiözese Mandalay, hat die lokale Gemeinschaft erschüttert und tiefe Trauer ausgelöst. Sein lebloser Körper, verstümmelt und entstellt durch zahlreiche Stichwunden, wurde am Freitag um 6 Uhr morgens von einigen Gemeindemitgliedern im Gelände der Pfarrei Unserer Lieben Frau von Lourdes gefunden, wo er als Pfarrer diente.

Die Kirche befindet sich im Dorf Kan Gyi Taw, im Bezirk Shwe Bo, Teil der Region Sagaing. Quellen der vatikanischen Nachrichtenagentur Fides berichten, dass Donald Martin mit großer Gewalt und Brutalität angegriffen wurde. Die grausame Art und Weise des Mordes lässt auf einen gezielten Angriff schließen, dessen Gründe noch untersucht werden müssen. Auch die Täter müssen noch identifiziert werden, was in einem Kontext allgemeiner Gewalt schwierig sein wird, während die Kämpfe zwischen den Milizen der Oppositionskräfte und der myanmarischen Armee weitergehen.

Die Region Sagaing im Norden von Myanmar ist eine der Gegenden, in denen täglich Kämpfe und Zusammenstöße zwischen den Volksverteidigungskräften und der Armee stattfinden. Die Nachricht von Donald Martins Tod habe Schock und tiefe Traurigkeit in der lokalen Gemeinschaft ausgelöst, berichtet Fides. Die Gläubigen bemühten sich, die Ursachen des Mordes und die Identität der Mörder zu verstehen.

Hintergrund

Donald Martin wurde 2018 zum Priester geweiht. In der Zeit des Bürgerkriegs widmete er sich, wie viele andere Priester, der humanitären Hilfe für die im Gebiet verstreuten Vertriebenen, indem er ihnen spirituellen Trost und materielle Unterstützung brachte.

Das grausame Verbrechen werfe ein Schlaglicht auf die schwierige Situation, in der sich die katholische Gemeinschaft in Myanmar befindet, so Fides weiter. Inmitten des Bürgerkriegs und der allgemeinen Gewalt setzen sich Priester wie Donald Martin unermüdlich für die Bedürfnisse ihrer Gemeindemitglieder ein, oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens.

(fides - mg)