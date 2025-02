Die Toten wurden in einem Massengrab auf einer Farm im libyschen Jikharra gefunden

Libyen: Massengräber mit gefolterten Migranten gefunden

47 Leichen sollen in zwei Gräbern nördlich der Stadt Kufra in der Wüste verscharrt worden sein, berichtet die katholische italienische Tageszeitung „Avvenire" diesen Montag. Die Gegend im Süd-Osten des Landes liegt an der Menschenhandels-Route aus dem Sudan. 28 Leichen wurden nun entdeckt; 19 bereits in der Vorwoche.

Libysche Behörden haben Medienberichten zufolge drei Verdächtige festgenommen: Einen Libyer und zwei Ausländer. Die 28 Leichen in dem jüngst entdeckten Massengrab sollen afrikanische Migranten sein. Die Oase von Kufra ist geografisch und historisch gesehen ein Knotenpunkt des Menschenhandels. Papst Franziskus hatte erst am Wochenende konkreten Einsatz für Opfer von Menschenhandel gefordert. Das katholische Kirchenoberhaupt äußerte sich anlässlich des katholischen Weltgebetstags für Opfer von Menschenhandel am 8. Februar. Das jüngste Massengrab in Lybien wurde laut „Avvenire" nach der Zerschlagung eines Menschenhändler-Rings gefunden. Nach Angaben der libyschen Generalstaatsanwaltschaft wurden 76 Migranten, die in Lagern in der Nähe festgehalten und und gefoltert worden waren, befreit, und ihre Zeugenaussagen gesammelt. (avvenire - sst)