Libanon: Immer mehr junge Libanesen entdecken die Politik als Berufung

In den vergangenen fünf bis sechs Jahren haben zahlreiche junge Libanesen ihr Heimatland verlassen, um in den Golfstaaten, auf Zypern, in Griechenland oder in Nordeuropa eine Zukunft zu suchen. Doch nun scheint sich etwas zu ändern: Vor allem junge Christen setzen sich zunehmend politisch ein, um die tief verwurzelte Korruption zu bekämpfen und christliche Werte in die Gesellschaft zu tragen.

Salvatore Cernuzio - Beirut

Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist die Leadership Academy for Peace, ein Ausbildungsprojekt für junge Katholiken unter 35 Jahren aus dem Nahen Osten, das vom vatikanischen Dikasterium für den Dienst zugunsten der ganzheitlichen Entwicklung des Menschen unterstützt wird.

Während seines Besuchs in Beirut (19.–23. Februar) traf der vatikanische Kardinal Michael Czerny einige Teilnehmer der Akademie. Sie wurden vom syrisch-katholischen Bischof Jules Boutros begleitet, der in einem Interview mit den vatikanischen Medien die Bedeutung dieser Initiative erläuterte.

Politik als christliche Berufung

„Alles begann mit einer Frage: Wie können wir angesichts der Situation im Libanon reagieren?“, erklärt Bischof Boutros. „Gemeinsam mit anderen Bischöfen haben wir überlegt, mit jungen Menschen zu arbeiten, die sich für Politik interessieren und christliche Werte in diesen Bereich einbringen möchten.“ Ziel sei es, die Prinzipien der katholischen Soziallehre langfristig in der Politik zu verankern.

„Politik bedeutet, dem Gemeinwohl zu dienen“

In der Vergangenheit sei Politik im Libanon oft mit Macht, persönlichen Interessen und Luxus verbunden worden. Doch die Akademie wolle eine neue Perspektive vermitteln: „Politik bedeutet, dem Gemeinwohl zu dienen – so wie es auch Jesus getan hat“, betont der Bischof. „Nicht nur auf der Kanzel oder am Altar kann man Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit verwirklichen, sondern auch in der politischen Arena.“

Dreistufiges Ausbildungskonzept

Die Akademie setzt auf eine umfassende Ausbildung in drei Phasen: Einerseits geht es um die Zusammenarbeit mit drei katholischen Schulen in der Nähe von Beirut. Weiter soll die Schulung von Lehrkräften in politischer und gesellschaftlicher Bildung gefördert werden. Außerdem werden in der eigentlichen Akademie im Rahmen einer intensiven Ausbildung 80 junge Christen und Christinnen größtenteils in Politikwissenschaft, internationale Beziehungen oder Jura geschult.

„Das Projekt war ein voller Erfolg – dank Gottes Hilfe und der Inspiration des Heiligen Geistes“, erläutert Bischof Boutros.

Von der Theorie zur Praxis: Engagement für Gerechtigkeit

Die Akademie beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Vermittlung theoretischer Inhalte. Nach den Unterrichtseinheiten arbeiten die jungen Teilnehmer in kleinen Gruppen an konkreten humanitären Projekten.

„Wir setzen uns für verlassene Menschen, Flüchtlinge und gegen rechtliche Missstände ein“, erklärt der Bischof. „Ein Beispiel ist die Explosion im Hafen von Beirut – ein Verbrechen, über das fünf Jahre später kaum noch jemand spricht.“ Die Katastrophe zerstörte mehr als 300.000 Häuser, hinterließ Tausende Verletzte und Hunderte Tote. „Viele haben nicht nur ihr Zuhause, sondern auch ihren Glauben an ihr Land verloren. Doch wir wollen nicht zulassen, dass diese Tragödie vergessen wird.“

Gemeinsam stark – Netzwerke für eine bessere Zukunft

Neben ihrem sozialen und politischen Engagement legen die jungen Menschen besonderen Wert auf den Aufbau eines starken Netzwerks.

„Wir schaffen Freundschaften zwischen jungen Menschen vom äußersten Norden bis zum Süden des Libanon“, so Boutros. „Gemeinsam können wir mehr erreichen – in den sozialen Medien, in Gewerkschaften und in der öffentlichen Meinung. Allein sind wir schwach, aber als Gruppe haben wir eine Stimme, die gehört wird.“

(vatican news - mg)