USA: Kolumbusritter feiern

Die Kolumbusritter haben in New York feierlich den 125. Jahrestag ihres sogenannten vierten Grades begangen. Seit dem Jahr 1900 gehört „Patriotismus“ zu ihren Leittugenden.

Die anderen Tugenden sind Nächstenliebe, Einheit und Geschwisterlichkeit; sie stehen auch jeweils für einen „Grad“ der Mitgliedschaft. „Patriotismus“ wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu einer Zeit hinzugefügt, als die Loyalität vieler amerikanischer Katholiken zum Staat aufgrund der Loyalität der Katholiken gegenüber dem Papst öffentlich in Frage gestellt wurde. Der vierte Grad ist für die Mitgliedschaft im Ritterorden nicht erforderlich.

An der zweieinhalbstündigen Zeremonie in der St.-Patricks-Kathedrale nahmen am Samstag mehr als 700 Kandidaten und über 1.600 weitere Freunde des Verbands teil. Kardinal Timothy Dolan von New York enthüllte eine Statue des Kolumbusritter-Gründers, des seligen Michael McGivney. Viele Gäste und ihre Familien zogen anschließend zu einem Bankett an der Sixth Avenue, an dem mehr als 1.000 Personen teilnahmen.

Der Gründer McGivney

„Weltgrößter katholischer Wohltätigkeitsverband“

Die „Knights of Columbus“ beschreiben sich selbst als den weltgrößten katholischen Wohltätigkeitsverband. Der Priester McGivney gründete gründete sie 1882 in Connecticut, um den Glauben unter katholischen Männern zu fördern und um diejenigen zu unterstützen, die bei Arbeitsunfällen verletzt oder getötet wurden oder die an einer Krankheit starben, ohne ihren Familien etwas zu hinterlassen. Die Organisation zählt heute weltweit mehr als zwei Millionen Mitglieder.

(osv – sk)