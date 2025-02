Kolumbiens Bischöfe fordern Antworten auf Krise im Land

In der Krisenregion Catatumbo

Kolumbiens Regierung und Institutionen müssen „wirksame Antworten" auf die anhaltende humanitäre und soziale Krise des Landes finden. Dazu haben die Bischöfe des Landes in einer Erklärung im Rahmen ihrer Vollversammlung aufgerufen.

Keine politische Lage dürfe „von den drängendsten und schmerzhaftesten Problemen ablenken, die die Nation belasten", heißt es in dem Papier. Im Norden Kolumbiens sind Tausende aufgrund gewaltsamer Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden paramilitärischen Gruppen geflohen, Dutzende Menschen starben. Betroffen ist in erster Linie die Region Catatumbo. Dort bekämpft die linksgerichtete Nationale Befreiungsarmee (ELN) eine Splittergruppe der früheren FARC-Guerilla.

„Der Schrei und das Leiden der betroffenen Menschen und Gemeinschaften fordern uns heraus", erklärten die Bischöfe. Sie riefen die Regierung unter Präsident Gustavo Petro dazu auf, „koordiniert für das Wohl der Nation zu arbeiten, um das vereinte und friedliche Land zu erreichen, das wir uns alle wünschen". Der Fokus soll dabei auf der Unterstützung von Migranten, Vertriebenen und Rückkehrern liegen, die aufgrund von Gewalt ihre Heimat verlassen mussten, die meisten flüchteten ins benachbarte Venezuela.

Abschließend ermutigten die Bischöfe, „sich die Hoffnung nicht rauben zu lassen" und Initiativen zu stärken, die auf eine Lösung der Krise abzielen.

Rebellen verschiedener Organisationen

In Catatumbo kämpfen verfeindete linksextreme Gruppen um die Vorherrschaft bei Menschenhandel, Waffenhandel, illegalem Bergbau und im Drogengeschäft. Die Region gilt als strategisch wichtig, da von dort aus die Drogen und Rohstoffe außer Landes gebracht werden können.

Die FARC-Rebellengruppe vereinbarte 2016 einen endgültigen Waffenstillstand mit der kolumbianischen Regierung, legte die Waffen nieder und ist in mehreren politischen Parteien aufgegangen. Einige FARC-Splittergruppen hingegen behielten ihre Waffen und lehnen den Friedensvertrag nach wie vor ab. Präsident Petro gehörte vor seinem Einzug in die Politik der FARC an.

Die deutlich linksgerichtete ELN ist die größte noch aktive Rebellenorganisation in Kolumbien und soll Tausende Kämpfer mobilisieren können. Ende der vergangenen Woche brach Petro, der erste Linke im Amt des Präsidenten Kolumbiens, die seit 2022 andauernden Friedensgespräche mit der ELN vorerst ab.

