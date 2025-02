Kenia: Erzbischof kritisiert „Korruption innerhalb der Kirche"

Zum Nachdenken über Korruption in Kenias Kirche hat der Erzbischof von Kisumu eingeladen.

Korruption komme auch innerhalb der Kirche vor, regte Erzbischof Maurice Muhatia Makumba in einer Predigt zu Selbstkritik an. „Wenn wir in diesem Jahr über Korruption nachdenken, sollten wir nicht mit dem Finger auf die Regierung zeigen, sondern zuerst auf die Kirche, auf uns selbst“, sagte der Erzbischof am Freitag in einer Predigt anlässlich des Starts der Fastenkampagne 2025 in seiner Metropolie.

Der Diskurs über das Laster der Korruption in Kenia müsse sich ändern, so Maurice Muhatia Makumba: „Wir müssen die Korruption zuerst in unseren Gemeinschaften als Männer und Frauen des Glaubens loswerden, in uns selbst, in unseren Pfarreien, bis hin zur Erzdiözesanebene.“ Erzbischof Makumba ist auch Vorsitzender der kenianischen Konferenz der katholischen Bischöfe (KCCB).

Keine Zukunft mit Korruption

„Wenn wir über das Kenia nachdenken, das wir uns wünschen, müssen wir uns der wie Pilze aus dem Boden schießenden Türme von Babel um uns herum bewusst sein“, so der Erzbischof ausgehend vom Tagesevangelium. Und er warnte: „Die Türme werden einstürzen, weil sie immer auf Sand gebaut sind; und was auf Sand gebaut ist, hat keine Zukunft.“

Ende des vergangenen Jahres war es in Kenia zu einer Debatte um Spenden von Politikern an Kirchenvertreter gekommen, die die Erzdiözese von Nairobi öffentlich deutlich verurteilt hatte. Kirchenvertreter hatten wiederholt Korruption in der politischen Klasse des Landes kritisiert.



(aciafrica – pr)