Gebetsmoment in Asien

Kambodscha: Taizè-Gebete für Papst Franziskus

Die katholischen Gläubigen von Phnom Penh versammeln sich in der Kirche „St. Peter und Paul“ in der kambodschanischen Hauptstadt zum Gebet und zur eucharistischen Anbetung im Stil der Gemeinschaft von Taizé, um ihre Nähe zu Papst Franziskus im Krankenhaus zu zeigen. Es kommen auch Nicht-Christen, die aus Respekt und Achtung vor dem Papst in Stille und Meditation verharren und sich der Versammlung im Gebet anschließen.

Lesen Sie auch 26/02/2025 Livestream bei uns: Abend-Rosenkranz vom Petersplatz für Papst Gläubige auf der ganzen Welt beten für die Gesundheit des Papstes, der seit dem 14. Februar im Krankenhaus ist. Seit dem 24. Februar wird auf dem Petersplatz um 21 Uhr ein ... Das Taizé-Gebet zeichnet sich durch eine Ausgewogenheit von meditativen Gesängen, einer Bibellesung, Gebet und Stille aus und hat sich laut dem vatikanischen Fidesdienst als besonders geeignet für Gemeinschaften aus orientalischen Kulturen erwiesen. Der Apostolische Vikar von Phnom Penh, Bischof Olivier Schmitthaeusler, erklärt gegenüber Fides, dass „die kleine katholische Gemeinschaft in Kambodscha dem Heiligen Vater in dieser Zeit so viel Nähe und Zuneigung wie möglich entgegenbringen möchte“. Die katholische Gemeinschaft in Kambodscha sei mit Franziskus im Gebet und in der Hoffnung vereint. Er sprach auch im Namen von Enrique Figaredo und Pierre Soun Hangly, den beiden anderen Apostolischen Vikaren in Kambodscha, sowie allen Priestern, Ordensleuten und Gläubigen der Ortskirche. (fides - sst) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.