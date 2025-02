Journalistin Natalie Amiri hält Weltethos-Rede 2025

Die Publizistin Natalie Amiri hält die Weltethos-Rede 2025. Die deutsch-iranische Journalistin sei eine überzeugende Botschafterin für Menschen- und Frauenrechte, sagte der Präsident der Stiftung Weltethos, Bernd Engler. Seit dem Jahr 2000 lädt die vom katholischen Schweizer Theologen Hans Küng (1928-2021) gegründete Stiftung „herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens" ein, zur Weltethos-Thematik Stellung zu nehmen.

Amiri, die bis 2020 das ARD-Büro in Teheran leitete und zweimal als Journalistin des Jahres ausgezeichnet wurde, wird die Weltethos-Rede am 12. Mai in Tübingen halten, wie die Stiftung dort am Dienstag bekanntgab. Seit dem Jahr 2000 lädt die vom katholischen Schweizer Theologen Hans Küng (1928-2021) gegründete Stiftung „herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens" dazu ein, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zur Weltethos-Thematik Stellung zu nehmen. Bisher kamen unter anderen Kofi Annan, Desmond Tutu, Helmut Schmidt und zuletzt 2019 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Beitrag zum Frieden

Die Frage nach einem Weltethos geht auf Küngs Buch „Projekt Weltethos" zurück. Darin vertritt er die These, dass Religionen nur dann einen Beitrag zum Frieden leisten können, wenn sie sich auf einen Konsens über Werte, Maßstäbe und Grundhaltungen besinnen. Es gelte, diesen bewusst zu machen und zu nutzen – als Grundlage für Dialog und Verständigung der Kulturen und für ein gelingendes Miteinander in den Gesellschaften.

(kna/kath.ch - sst)