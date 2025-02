Indien: Verurteiltes Christen-Paar auf Kaution frei

Weihnachtsfeier in Bangalore (Archivbild) (ANSA)

Ende Januar wurde ein christliches Ehepaar wegen versuchter Bekehrung zum Christentum verurteilt. Am Donnerstag sind sie gegen Kaution freigelassen worden, nachdem sie das Urteil vor dem Obersten Gericht des Bundesstaates Uttar Pradesh angefochten hatten.

Das Gericht hat Pastor Jose Pappachan und seine Frau Sheeja Pappachan gegen Kaution freigelassen, erklärte Pastor Joy Mathew, der das Paar unterstützt hat. „Das Gericht muss noch detaillierte Anweisungen herausgeben, aber es ist bestätigt, dass sie heute auf Kaution freigelassen wurden“, sagte Mathew am Donnerstag gegenüber UCA News. Im indischen Rechtssystem können Urteile in der Berufungsinstanz angefochten werden. Wenn diese vorläufig erfolgreich ist, können Verurteilte gegen eine Kaution ausgelöst werden und die Strafe gilt als vorläufig aufgehoben.

Das Paar wurde am 22. Januar zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Sie wurden für schuldig befunden, gegen das Gesetz des Anti-Konversion-Gesetzt des Bundesstaates verstoßen zu haben (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act 2021).

Verschärfte Gesetzte

„Wir sind sehr froh und erleichtert, dass das oberste Gericht ihnen Kaution gewährt hat“, so Mathew. Die Staatsanwaltschaft habe die Bekehrungsvorwürfe nicht bewiesen, aber sie seien wegen „versuchter Bekehrung“ verurteilt worden, erklärt der Pastor. Er sagte, der Fall der Pappachans sei „einer der seltenen Fälle, in denen ein christliches Paar wegen versuchter Bekehrung verurteilt wird, obwohl es keine solche Bestimmung im Gesetz gibt“.

Im vergangenen Juli änderte der Staat das ursprüngliche Antibekehrungsgesetz von 2021 und verschärfte es. Der Staat erklärte, er wolle damit der „organisierten“ Beteiligung „ausländischer und anti nationaler Organisationen“ am demografischen Wandel durch unrechtmäßige Massenbekehrungen entgegenwirken.

Mehr Gewalt

Ein Anhänger der Hindu-nahen Bharatiya Janata Party (BJP), die die Regierung des Bundesstaates stellt, reichte im Januar 2023 eine Klage gegen das Ehepaar ein. Er beschuldigte es, an der religiösen Bekehrung von Menschen aus Stammes- und sozial schwachen Dalit-Gemeinschaften beteiligt zu sein. Das Ehepaar wies den Vorwurf der Bekehrung zurück. Sie vermittelten Kindern Bildung und halfen beim Kampf gegen Alkoholismus und Streitigkeiten.

Nach Angaben des in Neu-Delhi ansässigen United Christian Forum (UCF), dass die Gewalt gegen Christen im ganzen Land verfolgt, verzeichnete der Bundesstaat 209 antichristliche Vorfälle im Jahr 2024 - die höchste Zahl in allen indischen Bundesstaaten. Mindestens 100 Christen, darunter auch Pastoren, sitzen in dem Bundesstaat im Gefängnis, weil sie angeblich gegen das strenge Anti-Konversion-Gesetz verstoßen haben.

Uttar Pradesh ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat Indiens mit 200 Millionen Einwohnern, von denen 80 Prozent Hindus sind. Christen machen 0,18 Prozent aus, Muslime 19 Prozent.

(ucan - ms)