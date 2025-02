Am Mittwoch in Prayagraj (AFP or licensors)

Indien: Mehr als 670 Millionen bei Hindu-Festival

Mehr als 670 Millionen Gläubige haben am hinduistischen „Kumbh-Mela-Festival“ teilgenommen. Diese Zahl nannten die indischen Behörden am Donnerstag. Die größte Menschenansammlung ist am Mittwoch Abend nach 45 Tagen in Nordindien zu Ende gegangen.

Das Festival findet alle zwölf Jahre in der Stadt Prayagraj im Bundesstaat Uttar Pradesh am Ganges statt. Die Zahl der Teilnehmer daran war dieses Jahr den offiziellen Angaben zufolge doppelt so hoch, als die USA Einwohner haben. Sie entspricht etwa der Hälfte der indischen Bevölkerung von etwa 1,4 Milliarden Menschen. Ursprünglich hatten die Behörden mit 450 Millionen Gläubigen gerechnet, die an der religiösen Versammlung teilnehmen sollten. Im Jahr 2013, der letzten Ausgabe der „Kumbh Mela" in Prayagraj, kamen mehr als 100 Millionen Menschen. 30 Tote bei Massenpanik Prayagraj ist der Zusammenfluss dreier für den Hinduismus heiliger Flüsse, des Ganges, des Yamuna und der mythologischen Sarasvati. Pilger nehmen dort ein Bad, um sich von ihren Sünden zu reinigen. Die „Kumbh Mela" begann am 13. Januar; der am stärksten besuchte Tag war der 29. Januar, an dem die Organisatoren mehr als 76 Millionen Pilger verzeichneten. An diesem Tag führte jedoch eine Massenpanik auf einem der Wege, die die Gläubigen zum Zusammenfluss der Flüsse bringen, zum Tod von 30 Menschen und mehr als 50 Verletzten. Zu den Hunderten von Millionen Menschen, die die Kumbh Mela besucht haben, gehören indische Politiker, Geschäftsleute, Bollywood-Schauspieler und sogar einige internationale Künstler, etwa der Coldplay-Sänger Chris Martin. Auch der indische Ministerpräsident Narendra Modi und mehrere Mitglieder seines Kabinetts kamen während der 45-tägigen Festzeit, um in die Fluten des Flusses einzutauchen. „Unsere Kultur und unser Erbe stark und reich erhalten" „Die große Zahl der Gläubigen, die an der Kumbh Mela teilgenommen haben, ist nicht nur ein Rekord, sondern hat auch eine solide Grundlage geschaffen, um unsere Kultur und unser Erbe stark und reich zu erhalten", sagte Modi an diesem Donnerstag auf X. (efe – sk)

