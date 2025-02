Großbritannien: Anglikanischen Kirche diskutiert über Missbrauch

Die Generalsynode der Anglikanischen Kirche ist zusammengekommen, um den verheerenden Makin-Bericht über den christlichen Lagerleiter und Serienmissbraucher John Smyth zu diskutieren. An diesem Dienstag wird zudem eine Debatte über neue Maßnahmen zum Schutz von Kindern und gefährdeten Erwachsenen stattfinden.

Das Treffen findet einen Monat nach dem Rücktritt von Justin Welby, dem Erzbischof von Canterbury, als Oberhaupt der Anglikaner weltweit statt, wegen der Versäumnisse der Kirche von England im Umgang mit dem Fall Smyth. „So etwas haben wir in unserem Leben noch nie erlebt, denn die Kirche befindet sich in einer beispiellosen Krise“, sagte Synodenmitglied Ian Paul der nationalen Nachrichtenagentur PA. Paul erklärte weiter: „Die Krise, der wir jetzt gegenüberstehen, ist das Ergebnis einer allmählichen Erosion über Jahre hinweg von Vertrauen und Zuversicht und mangelnder Offenheit, mangelnder Transparenz. Und plötzlich brechen die faulen Sparren, das Dach stürzt ein.“

Welby kündigte seinen Rücktritt im November an, nachdem eine unabhängige Untersuchung ergab, er hätte 2013 den schwerwiegenden Missbrauchsverdacht gegen den kirchengebundenen Anwalt Smyth „formell melden können und sollen." Smyth, der in den 1970er und 1980er Jahren evangelikale Sommerlager organisierte, war laut der unabhängigen Makin-Überprüfung verantwortlich für den „produktiven, brutalen und schrecklichen“ Missbrauch von bis zu 130 Jungen und jungen Männern. Es kam zu dem Schluss, dass die Kirche von England – die Mutterkirche des Anglikanismus – die „traumatischen physischen, sexuellen, psychologischen und spirituellen Angriffe“ vertuschte, die sich über mehrere Jahrzehnte in Großbritannien, Simbabwe und Südafrika ereigneten.

Zutiefst traurig

Stephen Cottrell, der 2020 Erzbischof von York wurde, hat Welby vorübergehend ersetzt, während er selbst von einem Skandal betroffen ist. Im Dezember sah sich der 66-Jährige Aufforderungen gegenüber, zurückzutreten, wegen Behauptungen, er habe einen Fall von sexuellem Missbrauch während seiner Zeit als Bischof von Chelmsford im Südosten Englands schlecht gehandhabt. Priester David Tudor blieb in seinem Amt, obwohl Cottrell wusste, dass die Kirche ihn verboten hatte, allein mit Kindern zu sein, und Entschädigungen an einen Kläger im Fall sexuellen Missbrauchs gezahlt hatte, berichtete die BBC. Cottrell sagte, er sei „zutiefst traurig, dass wir nicht früher handeln konnten“, verteidigte jedoch sein Handeln.

In einem neuen Rückschlag im letzten Monat erklärte der Bischof von Liverpool, John Perumbalath, er trete zurück, nachdem ein Rundfunkveranstalter Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs und Belästigung gegen ihn erhoben hatte. Perumbalath bestritt ein Fehlverhalten, erklärte jedoch in einer Erklärung, ein „überstürztes Urteil und mein Prozess durch die Medien… haben meine Position unhaltbar gemacht.“ Er sagte, ein kirchliches Schutzteam habe die Vorwürfe untersucht und sie als „unbegründet“ befunden, und die erste Anschuldigung wurde von der Polizei untersucht, die beschlossen hat, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen.

Vor dem Treffen der Synode forderte Andrew Graystone, ein Befürworter der Überlebenden von Missbrauch, die Kirchenleiter beim viertägigen Treffen in London zu „radikaler Demut“ auf. „Niemand will eine weitere Handwring-Entschuldigung; niemand will eine weitere ‚lessons learned‘-Überprüfung; niemand will eine weitere Erinnerung daran, wie schwierig es ist, Bischof zu sein.“ Graystone betonte: „Wir wollen überhaupt keine weiteren Worte. Stattdessen wollen wir radikale Demut vom Erzbischof [Cottrell] abwärts.“

(ucan - mg)