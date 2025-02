Gaza: UN-Hilfswerk „nicht ersetzbar“

Ende Januar ist das von Israel im Oktober beschlossene Verbot der Palästinenser-Hilfsorganisation UNRWA in Kraft getreten. Radio Vatikan hat mit dem Hilfswerks-Sprecher, Jonathan Fowler, gesprochen.

Seit 1949 hat das Hilfswerk „United Nations Agency for Palestinian Refugees“ (UNRWA) sich dafür eingesetzt, Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser humanitäre Hilfe und Bildung zu ermöglichen. Seit Beginn des Krieges der Terrororganisation Hamas gegen den Staat Israel versorgt es laut eigenen Zahlen rund 5,9 Millionen Flüchtende.

Aufgrund schwerer Vorwürfe Israels, das Hilfswerk habe mit der Hamas zusammengearbeitet, zogen viele Staaten die Unterstützung für UNRWA zurück. Israel beschloss zwei Gesetzte in der Knesset, dem israelischen Parlament, die einerseits die Arbeit mit dem Hilfswerk, andererseits jeglichen Kontakt israelischer Beamtinnen und Beamten mit UN-Mitarbeitenden verbieten. Eine unabhängige Untersuchung der UN konnte keine ausreichenden Beweise für die Zusammenarbeit mit der Hamas finden. Die meisten Staaten gaben ihre Unterstützung nach der UN-Untersuchung wieder frei.

UNRWA in Verantwortung

Das UN-Hilfswerk sieht sich in der Verantwortung, trotzdem weiterzuarbeiten, erklärt uns Jonathan Fowler: „Im Westjordanland leben etwa 900.000 Flüchtlinge in 19 Lagern. Wir betreuen 96 Schulen mit 46.000 Schülern, und wir haben 43 Kliniken, in denen jedes Jahr etwa 700.000 Patienten behandelt werden.“ Das berichtet der Sprecher der UN-Organisation mit uns im Interview: „Das sind schon gute Gründe, dort zu bleiben, wo wir sind. Auch wenn wir natürlich Bedenken gegen die Entscheidungen der israelischen Regierung haben, müssen wir unser Mandat von der UN-Generalversammlung respektieren, das seit 75 Jahren besteht.“ Wegen des Verbotes wurde die Hauptgeschäftsstelle in Jerusalem aufgelöst, der Schweizer Generalkommissar, Diplomat Philippe Lazzarini, und Fowler befinden sich nun in Amman in Jordanien.

Flüchtlingscamp in Rafah

Humanitäre Hilfe in Gefahr

Die Lage in Palästina ist weiter unsicher. Im ganzen Nahen Osten sind 5,9 Millionen Menschen auf der Flucht, ergeben Zahlen der UNRWA. Davon seien 1,7 Millionen Menschen im Gazastreifen direkt von humanitärer Hilfe abhängig. UNRWA leiste den größten Teil dieser Hilfe. Außerdem ist es mit 30.000 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber für Palästinenserinnen und Palästinenser. Mit dem Verbot sei auch diese Infrastruktur in Gefahr.

Fowler zeigt sich besorgt: „Wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, ob wir die Checkpoints passieren dürfen, um unsere Krankenhäuser und Kliniken mit Medikamenten zu versorgen.“ Wegen der neuen Lage müsse jetzt adaptiert werden. Im Gazastreifen seien viele der UNRWA Gebäude inzwischen zu Unterkünften umgewandelt worden.

Die Arbeit des Hilfswerkes war seit Kriegsbeginn besonders gefährlich: „Bis heute sind 270 Mitarbeiter der Agentur in Gaza getötet worden. Eine beeindruckende Zahl, die es in der Geschichte der Vereinten Nationen seit ihrer Gründung noch nie gegeben hat.“, so Fowler. Trotzdem bestehe kein Zweifel am Schutz und der Hilfe der UN für die Menschen im Gazastreifen sowie den Mitarbeitern der UNRWA.

Hilfsgüterlieferung der UNRWA

Immense Lücke im Hilfssystem

Bisher beabsichtige Israel nicht, die humanitäre Lücke, die es geschaffen hat, zu schließen, meint der Sprecher. „Sicherlich gibt es viele andere Organisationen, die in Israel und Palästina effektiv arbeiten, aber keine kann die umfangreichen Leistungen erbringen, die UNRWA bisher in den Bereichen Gesundheit, Bildung, soziale Sicherheit, Müllabfuhr usw. erbringen konnte.“ In jedem Fall würde eine Alternative zur UNRWA nicht mit einem UN-Mandat handeln. Derzeit sei von den israelischen Behörden die humanitäre Hilfe nicht im Detail geklärt worden. Dies sei ein großes Problem für die Bevölkerung. Ein UN-Mandat ist ein Auftrag, der vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erteilt wird. Die UN unterstützt die Hilfsorganisation weiter.

Keine Alternative zu Hilfsorganisation

„UNO-Generalsekretär António Guterres hat sehr deutlich gemacht, dass es nicht Aufgabe der UNO ist, eine mögliche Alternative zur UNRWA zu finden, die nicht ersetzbar ist“, meint Fowler. „In Gaza hatten wir bis zum 7. Oktober 13.000 Mitarbeiter, die vor allem im Bildungsbereich tätig waren. Jetzt sind mindestens 5.000 von ihnen unerreichbar, weil sie wie der Rest der Bevölkerung vertrieben sind, und das gefährdet unser logistisches Unterstützungsnetz für die Zivilbevölkerung.“

Das UN-System unterstütze die operative Arbeit der Hilfsorganisation. Diese Arbeit werde mit dem israelischen Gesetz nicht mehr möglich sein. Deshalb müsse das Gesetz in Revision. „Unter diesem Gesichtspunkt wird die Unterstützung, die wir von den Regierungen und der internationalen Gemeinschaft erhalten, sehr wichtig sein.“

