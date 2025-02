Der Angeklagte während des Prozesses (AFP or licensors)

Frankreich: Kirchen-Attentäter zu Höchststrafe verurteilt

Viereinhalb Jahre nach dem Mord an drei Kirchgängern in Nizza ist ein Islamist am Mittwoch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf Strafminderung verurteilt worden.

Lesen Sie auch 23/09/2023 Wortlaut: Papst betet in Marseille für Opfer von Attentaten Papst Franziskus hat von Marseille aus für die Opfer von Terroranschlägen in Frankreich und überall auf der Welt gebetet. Der 25-jährige Tunesier Brahim Aouissaoui erhielt die schwerste Strafe im französischen Strafgesetzbuch, die nur selten verhängt wird. Der Vorsitzende Richter Petiteau geißelte die „unerträgliche Grausamkeit“ Aouissaouis, der während der Verhandlung keinerlei Reue zeigte. Die „Gefährlichkeit“ des Angeklagten bestehe weiterhin, so der Richter. Notre-Dame in Nizza nach dem Attentat Aouissaoui hatte am 29. Oktober 2020 in der Basilika Notre-Dame von Nizza ein Messer gezückt und den Mesner erstochen. Er tötete außerdem zwei Frauen und verletzte sieben weitere Personen schwer. Der Anschlag von Ende Oktober 2020 war der dritte Akt eines tödlichen Herbstes in Frankreich, nachdem die Satirezeitung „Charlie Hebdo“ am 2. September dieses Jahres Karikaturen des Propheten Mohammed veröffentlicht hatte. (efe/vatican news – sk)

