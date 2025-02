Kleinflugzeug stürzt in Philadelphia ab (2025 Getty Images)

Erzbischof von Philadelphia bittet um Gebet nach Flugzeugabsturz

Nach dem Absturz eines medizinischen Flugzeugs in Philadelphia hat Erzbischof Nelson J. Pérez zum Gebet für die Opfer und ihre Angehörigen aufgerufen. „Diese schockierende Tragödie bringt großen Verlust, Schmerz und Angst mit sich“, erklärte Pérez am Mittwochabend. „Wir beten inständig, dass Gott in dieser Zeit der Not Trost und Heilung bringt.“

Lesen Sie auch 30/01/2025 USA: Papst kondoliert zu Flugzeugunglück Der Papst kondoliert den Betroffenen des Flugzeugunglücks in Washington. Beim Zusammenstoß eines Militärhubschraubers mit einem Passagierflugzeug über dem Flughafen der Hauptstadt ... Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Start des Learjet 55 vom Flughafen Northeast Philadelphia am Freitagabend. Wenige Minuten später stürzte das Flugzeug in eine stark befahrene Kreuzung im Nordosten der Stadt. An Bord waren sechs Menschen, darunter ein Kind, sie alle starben. Nach Angaben der Betreiberfirma handelte es sich um ein Mädchen aus Mexiko, das nach einer medizinischen Behandlung in Philadelphia in ihre Heimat zurückflog. Mit ihr reisten ihre Mutter, zwei Piloten, ein Arzt und ein Sanitäter. Der Absturz ereignete sich nahe einer zwölfspurigen Straße, eines Einkaufszentrums und eines Wohnviertels. Erzbischof Pérez würdigte den Einsatz der Rettungskräfte: „Unsere Notfallteams setzen sich täglich unter großen Risiken für uns ein. Sie verdienen unseren unermüdlichen Dank.“ Erst vor wenigen Tagen war es in Washington zu einem dramatischen Luftfahrtunglück gekommen. Ein Helikopter stieß mit einer Maschine der American Airline zusammen, 67 Menschen starben. (OSV - gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.