Elfenbeinküste: „Frieden erfordert ständige Selbstdisziplin“

Hoffnung geben, Wahrheit suchen, dem Gemeinwohl dienen – dazu hat Kardinal Ignace Bessi Dogbo katholische Journalisten in Elfenbeinküste aufgerufen. Sie hätten auch die Aufgabe, die Vielfalt, die Talente und die Dynamik des afrikanischen Kontinentes zu vermitteln.

Im Hinblick auf die im Oktober in Elfenbeinküste bevorstehenden Präsidentschaftswahlen rief Kardinal Dogbo Journalisten in einer Predigt auf, Integrität zu wahren und Manipulationen zu vermeiden. „Widerstehen Sie allen Versuchen der Korruption und des Drucks. Vermeiden Sie alles, was Ihre ethische Verantwortung gegenüber der Nation beeinträchtigen könnte“, so der Erzbischof von Abidjan.

Seid wachsam, immer

Sie sollten der Wahrheit stets den Vorrang geben und Sensationslust, Fehlinformationen und Korruption widerstehen. Frieden sei niemals garantiert, sondern müsse kontinuierlich aufgebaut werden, schärfte er ein. „Frieden erfordert ständige Selbstdisziplin und Wachsamkeit. Journalisten haben die Pflicht, diesen Frieden wiederherzustellen und zu festigen, indem sie für eine wahrheitsgemäße und verantwortungsvolle Berichterstattung sorgen.“

Insbesondere angesichts der zahlreichen Krisen in Afrika und der Welt hätten katholische Medien die Aufgabe, die Werte der Solidarität, der Gerechtigkeit und der Menschlichkeit wiederzubeleben, so der afrikanische Kirchenvertreter. „Ihre Verantwortung ist groß. Die Worte und Bilder, die Sie verbreiten, können verwandeln und heilen, aber auch spalten und zerstören. Sie spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Hoffnung zu geben und die Gesellschaft zur Wahrheit zu führen“, so der Kardinal.

Marienstatue in Abidjan im Gedenken an Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz (Notre Dame du Rosaire)

Vielfalt und Talente, Freude und Dynamik

Kardinal Ignace Bessi Dogbo ermutigte die Journalistinnen und Journalisten auch dazu, ein vielfältigeres Bild von Afrika zu vermitteln: „Wir müssen die Welt daran erinnern, dass Afrika nicht nur ein Kontinent des Krieges und der Armut ist. Es ist ein Kontinent mit reicher kultureller Vielfalt, mit Talent, Freude und Dynamik“, so Kardinal Dogbo. Gerade im Heiligen Jahr der Hoffnung sollten sie Geschichten der Hoffnung und Resilienz erzählen und Ausgegrenzten eine Stimme geben.

„In einem Afrika, das mit schlechten Nachrichten, Krisen und Spannungen übersättigt ist, haben Journalisten die Pflicht, Botschaften der Hoffnung zu vermitteln.“

Auch für die Evangelisierung spielten sie eine wichtige Rolle, zeigte er sich überzeugt: „Ohne Sie, ohne Ihre Zunge und Ihre Feder bleibt das Evangelium von Jesus Christus ein toter Buchstabe“, wandte er sich am Sonntag in der Kathedrale St. Paul der Erzdiözese Abidjan an die Kommunikationsfachleute.

Ignace Bessi Dogbo war am 7. Dezember 2024 von Franziskus zum Kardinal erhoben worden.

(aciafrica – pr)