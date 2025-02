DR Kongo: Bischöfe kritisieren Vorfall am Flughafen

Dem Generalsekretär der kongolesischen Bischofskonferenz (CENCO) ist am Flughafen von Lubumbashi offenbar zeitweise der Reisepass abgenommen worden. Die Bischofskonferenz kritisierte dies.

Dem Generalsekretär Donatien Nshole sei am Mittwoch „von der Generaldirektion für Migration (DGM) am internationalen Flughafen Luano in Lubumbashi mehr als eine Stunde lang der Reisepass abgenommen“ worden, zitiert der Fides-Dienst aus einer Mitteilung der kongolesischen Bischöfe. Eine Erklärung dafür sei nicht gegeben worden. „Wir verurteilen diesen schwerwiegenden Versuch, die Bewegungsfreiheit eines Prälaten dieses Ranges zu verletzen, aufs Schärfste“, heißt es in der vom Vorsitzenden der Konferenz unterzeichneten Erklärung.

Der Vorfall ereignete sich den Angaben nach am 26. Februar, nachdem der CENCO-Generalsekretär aus Dar es Salaam zurückkehrt war. Dort hatte ein Treffen der Vereinigung der Bischofskonferenzen Zentralafrikas (ACEAC) zur Suche nach Frieden in der Demokratischen Republik Kongo und der Region der Großen Seen stattgefunden. In ihrer Erklärung bekräftigte die Bischofskonferenz des Kongo ihre Entschlossenheit, sich weiter gemeinsam mit der evangelischen Kirche des Landes (ECC) für den „Sozialpakt für Frieden und Koexistenz in der Demokratischen Republik Kongo und der Region der Großen Seen“ einzusetzen.

Das Bemühen um eine Befriedung des Kongo der katholischen Bischofskonferenz war bei der Landesführung in Kinshasa auf Kritik gestoßen. Die Bischöfe hatten sich dialogbereit in alle Richtungen gezeigt und suchten auch Verhandlungen mit den M23-Rebellen, die im Osten des Kongo vordringen und sich Kämpfe mit der kongolesischen Armee liefern.

(fides – pr)