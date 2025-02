Burkina Faso: Erneut Überfälle auf Pfarrei

Landschaft in Burkina Faso (AFP or licensors)

Mehrere Dörfer im westafrikanischen Staat Burkina Faso sind erneut Ziel von terroristischen Angriffen geworden.

Das berichtet der Pfarrer der Gemeinde in Tansila, Jean-Pierre Keita, gegenüber dem weltweiten katholischen Hilfswerk „Kirche in Not“. Terroristen hätten Ende Januar mehrere Dörfer seiner Pfarrei überfallen und dabei zahlreiche Menschen getötet und Häuser in Brand gesteckt.

Am 25. Januar griffen nach Informationen des Geistlichen mehr als 200 Terroristen die Dörfer Toma, Kellé und Lanfiéra, die zur Pfarre Tansila gehören, an. Mindestens 26 Personen wurden getötet, darunter sechs Christen.

Pfarrei war schon mehrfach Ziel von Überfällen

Die Pfarre Tansila befindet sich in der Diözese Nouna im Nordwesten von Burkina Faso. Sie umfasst 37 Dörfer, in denen etwa ein Drittel der Bewohner Christen sind. Am selben Tag wurden in der Diözese Dédougou, ebenfalls im Nordwesten Burkina Fasos, zwei Katecheten von bewaffneten Männern getötet, als sie auf dem Rückweg von einer Fortbildung waren.

Keine Woche später, am 31. Januar, ereignete sich ein weiterer Überfall in der Pfarrei von Tansila, bei dem erneut mehrere Menschen ums Leben kamen. Bei diesen Angriffen in der Pfarrgemeinde sind auch der Vater und mehrere Familienmitglieder des Pfarrers umgekommen. In den vergangenen Jahren war die Pfarrei wiederholt Schauplatz grausamer Terroranschläge.

(kirche in not – sk)