„Der Ukraine nichts aufzwingen“

Patriarch Bartholomaios I. (AFP or licensors)

Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomaios I., hat eindringlich davor gewarnt, den Ukraine-Krieg auf Kosten des angegriffenen Landes beenden zu wollen.

Lesen Sie auch 27/02/2025 Ukraine: Bischöfe warnen vor „ungerechtem Frieden“ Eine ausdrückliche Warnung vor jeder Art von Friedensverhandlungen für die Ukraine, die nicht auf Gerechtigkeit basieren, haben die unierten Bischöfe des Landes ausgesprochen.

„Keine Nation hat das Recht, einer anderen ihren Willen aufzuzwingen, und keine Macht kann die Geschichte eines Volkes auslöschen.“ Das sagte das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christen in aller Welt bei einem Gottesdienst in Istanbul am 23. Februar. Der Text der Predigt wurde jetzt im Internet veröffentlicht.

„Die Souveränität der Ukraine steht nicht zur Debatte, und sie lässt sich auch nicht unter dem Deckmantel der Diplomatie wegverhandeln“, so der Kirchenführer weiter. Wahrer Friede könne „nicht durch Gewalt oder äußere Launen erzwungen werden“.

Ohne die Ukraine: Die Außenminister Russlands und der USA, Lawrow und Rubio, bei einem Treffen am 19. Februar

Gegen „Kompromisse, die die Grundrechte untergraben“

Mit Blick auf Annäherungsversuche von US-Präsident Donald Trump an das russische Regime hinter dem Rücken der Ukraine erklärte der Patriarch: „Dieser Prozess muss die Ukraine als gleichberechtigten Teilnehmer einbeziehen, ihr Recht auf eine Existenz ohne Furcht bekräftigen und Heilung für ein vom Krieg verwüstetes Land bringen.“

Die internationale Gemeinschaft dürfe „nicht wegschauen oder sich von falschen Erzählungen und Desinformationen täuschen lassen“.

Bartholomaios wandte sich gegen „Kompromisse, die die Grundrechte untergraben“. „Die Zukunft muss auf dem festen Boden des Völkerrechts, der Selbstbestimmung und des gegenseitigen Respekts aufgebaut werden - nicht auf Zwang und Unterwerfung.“ Der Krieg in der Ukraine sei auch „eine moralische Prüfung für Europa und die ganze Welt“. Imperiale Ambitionen dürften in der Welt von heute keinen Platz haben.

(orthodox observer news – sk)