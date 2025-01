Ukraine: „Terror am helllichten Tage“ bei Angriff auf Zivilisten

Bei einem Angriff Russlands auf die ukrainische Stadt Saporischschja sind 13 Menschen getötet und über 100 verletzt worden. Bischof Yan Sobilo äußerte sich zu dem von der UN als „schlimmster Angriff auf Zivilisten seit fast zwei Jahren“ eingestuften Ereignis.

Lesen Sie auch 26/11/2024 Ukraine: Viele Frauen Opfer von sexueller Gewalt Gewalt gegen Frauen in bewaffneten Konflikten: Das ist ein furchtbares, aber oft unterbelichtetes Thema. Dabei werden Vergewaltigungen und Folter in kriegerischen Situationen oft ...

Die russischen Angriffe auf die Stadt Saporischschja am Donnerstag, dem 9. Januar, habe die höchste Zahl an Opfern unter der Zivilbevölkerung bei einem einzigen Vorfall seit fast zwei Jahren verursacht. Dies geht aus einem Bericht der UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine (HRMMU) hervor. Bei zwei Luftangriffen auf eine Industrieanlage südlich der Stadt wurden 13 Zivilisten getötet und 110 schwer verletzt. Der Angriff erfolgte wohl am Nachmittag bei Schichtwechsel und traf so viele Arbeitende auf ihrem Weg nach Hause oder zur Fabrik.

Die UN-Mission betonte die Gefahr von Fliegerbomben in bewohnten Gebieten der Ukraine für die Zivilbevölkerung. „Sie sind einer der Hauptgründe für die gestiegene Zahl an zivilen Opfern 2024,“ sagte Missionsleiterin Danielle Bell. Die neuesten Daten der vereinten Nationen zeigen, dass im Jahr 2024 mindestens 2.064 Zivilisten getötet und 9.089 verletzt wurden. Die Zahlen sind im Vergleich zu 2023 drastisch gestiegen. Dies kann vor allem auf den verstärkten Einsatz von Gleitbomben durch Russland zurückgeführt werden. Gleitbomben fallen nicht direkt auf ihr Ziel, sondern gleiten durch die Luft. Dies ermöglicht, weiter entfernte Ziele anzugreifen, wie Charkiw, Sumy und Saporischschja.

Bischof Yan Sobil äußert sich zum Angriff

Der römisch-katholische Bischof Yan Sobilo äußerte sich in einer Stellungnahme zum russischen Angriff am Donnerstag: „In Saporischschja war es sehr schwer in den letzten Tagen. Es gab Tote, es gab Verletzte, es gab große Wellen an Bomben, die nicht mehr nur militärische Ziele zerstören, sondern Zivilisten treffen. Das nennt man Terror am helllichten Tag!“ Dies aber sei ein Zeichen dafür, dass die Besatzer keine anderen Methoden mehr fänden, um die Ukraine zu verängstigen, so der Bischof in seiner Botschaft.

„Die Ukraine aber wird nicht zerbrechen. Wir blicken über diesen Schrecken hinaus, aber das macht den Wunsch, zu kämpfen, noch größer. Noch größer ist die Entschlossenheit, der Geist der Unverwüstlichkeit, zu bleiben, zu verteidigen und den Feind so weit wie möglich zu vertreiben, nicht nur aus dem nahen Saporischschja, aus Wassiliwka, aus Nikopol, sondern aus der ganzen Ukraine, von der Krim. Das ist die Antwort auf das, was in den letzten Tagen in Saporischschja geschehen ist“.

(sir - ms)