Proteste in Washington zur Abschaffung der Todesstrafe (2021 Getty Images)

USA: Katholiken pochen auf Umwandlung von Todesurteilen

Der katholische Verband CMN hat den noch amtierenden US- Präsidenten Joe Biden erneut dazu aufgefordert, Todesurteile in andere Strafen umzuwandeln. In seiner Erklärung bezog der Verband sich auch auf Papst Franziskus.