Ukraine: Kirchenrat für Verbot der Russisch-orthodoxen Kirche

Der Allukrainische Rat der Kirchen und Religionsgemeinschaften stellt sich hinter die ukrainische Regierung, die möglichst bald ein Verbot der Russisch-orthodoxen Kirche (ROK) im Land sowie weiterer Kirchen, die mit der ROK in Verbindung stehen, gesetzlich verankern will.

In einer am Wochenende verbreiteten Erklärung des Rats heißt es, dass man kategorisch die Aktivitäten der ROK verurteile, die sich zum „Komplizen der blutigen Verbrechen der russischen Invasoren gegen die Menschlichkeit“ gemacht habe. Die ROK heilige Massenvernichtungswaffen und befürworte die Zerstörung der ukrainischen Staatlichkeit, Kultur und Identität.

Der Rat bekräftigt zugleich in seiner Erklärung, dass trotz des Krieges „die religiösen Rechte und Freiheiten in der Ukraine geachtet werden“. Alle Gläubigen sollten die Möglichkeit haben, ihren Glauben zu leben bzw. ihre religiösen Überzeugungen in Würde zum Ausdruck zu bringen.

Die größte Bedrohung für die Religionsfreiheit in der Ukraine sei die russische Aggression, in deren Folge die Besatzer Dutzende Geistliche töteten und Hunderte von Kirchen und Gebetshäusern zerstörten, so der Rat. Das Moskauer Patriarchat rechtfertige Pogrome und Einschränkungen der Religionsfreiheit, Folter und Ermordung von Priestern und Pfarrern und missachte zynisch Gottes Gebote und elementare Standards der universellen Moral.

Der Rat verwies zudem auf seinen Standpunkt vom 11. April 2023, dass keine Organisation - ob religiös oder säkular - in der Ukraine tätig sein dürfe, die ihr Zentrum in einem Land habe, das eine militärische Aggression gegen die Ukraine und das ukrainische Volk unterstützt. Insofern unterstütze man die gesetzgeberischen Bemühungen in der Ukraine, besagtes Verbot umzusetzen und durchzusetzen.

Treffen mit Selenskyj

Im Allukrainische Rat der Kirchen und religiösen Organisationen sind alle in der Ukraine anerkannten christlichen Kirchen sowie die jüdische Gemeinschaft und die islamische Gemeinschaft zusammengeschlossen. Am vergangenen Freitag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Vertretern des Rats gesprochen. Themen des Gespräches waren demnach etwa die Lage der Menschenrechte und Religionsfreiheit im Land, aber auch die „spirituelle Unabhängigkeit“ der Ukraine.

Der Präsident der Werchowna Rada (Parlament), Ruslan Stefantschuk, erklärte am Wochenende laut dem Nachrichtenportal risu.ua, dass gemäß dem Gesetzentwurf die Russisch-Orthodoxe Kirche in der Ukraine sofort verboten werden soll. Gleichzeitig hätten ukrainische religiöse Organisationen, die im Verdacht stehen, mit der Russisch-Orthodoxen Kirche zusammenzuarbeiten, neun Monate Zeit, um ihre Beziehungen zu Moskau abzubrechen. Im ukrainischen Parlament soll noch diese Woche über das neue Gesetz abgestimmt werden.

