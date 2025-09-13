Vatikan und Vietnam vertiefen Beziehungen

Die Beziehungen zwischen Vietnam und dem Heiligen Stuhl entwickeln sich weiter positiv. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die der Vatikan an diesem Samstag veröffentlichte. Anlass war das XII. Treffen der Gemeinsamen Arbeitsgruppe Vietnam – Heiliger Stuhl, das am Freitag, den 12. September, in der Vatikanstadt stattfand.

Geleitet wurde die Sitzung von der vietnamesischen Vizeministerin für Auswärtige Angelegenheiten, Le Thi Thu Hang, sowie von Monsignore Mirosław Wachowski, Untersekretär für die Beziehungen zu den Staaten. Im Zentrum stand ein intensiver Austausch über die bilateralen Beziehungen und die Lage der katholischen Kirche in Vietnam.

Beide Seiten hoben die Rolle der Kirche hervor, die durch ihre sozialen, kulturellen und karitativen Initiativen zur Entwicklung des Landes beitrage. Man teile die Überzeugung, dass Katholiken in Vietnam ihren Glauben im Geist des Evangeliums leben und zugleich als „gute Bürger“ zum Gemeinwohl beitragen sollten.

Kontinuierlich ausgebaut

Seit dem letzten Treffen der Arbeitsgruppe im Mai 2024 in Hanoi seien die Kontakte kontinuierlich ausgebaut worden. Dazu gehörten Delegationsreisen auf verschiedenen Ebenen, regelmäßige Konsultationen und die Arbeit des ständigen päpstlichen Vertreters in Hanoi, Erzbischof Marek Zalewski.

Die Delegationen betonten die Bedeutung hochrangiger Austausche und vereinbarten, die regelmäßigen Treffen der Arbeitsgruppe fortzusetzen. Das Gespräch fand – wie es in der Mitteilung hieß – „in einer Atmosphäre der Freundschaft, des Vertrauens und des gegenseitigen Respekts“ statt.

Ein Höhepunkt des Besuchs in Rom war die Begegnung der vietnamesischen Delegation mit Papst Leo XIV.. Zudem statteten die Gäste aus Hanoi Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem vatikanischen „Außenminister“, Erzbischof Paul Gallagher, Höflichkeitsbesuche ab.

Mit dem Treffen unterstreichen Vatikan und Vietnam ihre Absicht, die diplomatischen Beziehungen weiter zu vertiefen. Beobachter sehen darin einen wichtigen Schritt hin zu einer möglichen vollen Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem kommunistisch regierten Land und dem Heiligen Stuhl – ein Prozess, der seit Jahren kontinuierlich voranschreitet.

