Vatikan: Christen im Dialog zu ökumenischen Herausforderungen

Ab diesem Montag und noch bis zum 3. September findet in Rom die Vollversammlung der Gemischten Arbeitsgruppe der Katholischen Kirche und des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) statt, die vom Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen ausgerichtet wird.

Am heutigen Montag, 1. September, wurde im Sitz des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen die Vollversammlung der Gemischten Arbeitsgruppe zwischen der Katholischen Kirche und dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖRK) eröffnet. Das Treffen, das am Mittwoch, 3. September, endet, hat zum Ziel, die Beziehungen zwischen den Teilnehmern zu vertiefen, einen Austausch von Lebenserfahrungen zu ermöglichen, die historische Rolle der Gemischten Arbeitsgruppe zu verstehen, neue Prioritäten zu erkunden und den Rahmen für die zukünftigen Aktivitäten der Arbeitsgruppe festzulegen.

Die Themen auf der Tagesordnung

Zu den wichtigsten Themen, die während der Arbeiten behandelt werden, gehören die Herausforderung der religiösen Gleichgültigkeit, die Bedeutung der kollektiven Versöhnung, der Umgang mit Gewalt und Diskriminierung aufgrund der Religionszugehörigkeit sowie die Verfolgung und das Martyrium von Christen.

Die katholische Kirche vertreten Thomas Edward Dowd, Bischof von Sault Sainte Marie, Andrzej Choromanski, Assistent für den östlichen Bereich des Dikasteriums, Prof. Souraya Bechealany, Dozentin an der Fakultät für Religionswissenschaften am Campus des Sciences Humaines in Beirut, Paulin Batairwa Kubuya, Untersekretär des Dikasteriums für den interreligiösen Dialog, Flavio Pace, Sekretär des Ökumene-Dikasteriums, Annemarie Mayer, Dozentin für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät Trier, Russell McDougall, Geschäftsführer des Sekretariats für ökumenische und interreligiöse Angelegenheiten der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, Sr. Gracy Joseph Peechanavelil, Provinzialoberin der Töchter der Kirche in Bangalore (Indien), Prof. Teresa Francesca Rossi vom Centro Pro Unione, Juan Usma Gómez, Assistent für den westlichen Bereich des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, und Rodolfo Valenzuela Núñez, Bischof von Vera Paz.

Ökumenische Veranstaltung

Für den ÖRK sind Erzbischof Vicken Aykazian von der Armenisch-Apostolischen Kirche, Prof. Vasile-Octavian Mihoc, Programmleiter für ökumenische Beziehungen und Glauben und Verfassung, Rev. Kuzipa Nalwamba, Programmdirektor des Ökumenischen Rates für Einheit und Mission und ökumenische Bildung, Andrej Jeftic, Direktor für Glauben und Verfassung, Danielle Hickman von der United Church of Christ, Prof. Bo Kristian Holm von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Dänemarks, Reverend Junghyung Kim von der Presbyterianischen Kirche Koreas, Professorin Rebekka Klein von der Evangelischen Kirche Deutschlands, Prof. Marina Kolovopoulou von der Griechischen Kirche, Rev. Yvette Maud Noble Bloomfield von der Vereinigten Kirche in Jamaika und auf den Kaimaninseln, Rev. Te Kitohi Pikaahu von der Anglikanischen Kirche in Neuseeland und Polynesien, Rev. Georges Titre Ande von der Anglikanischen Kirche im Kongo und Rev. Igor Vyzhanov von der Russisch-Orthodoxen Kirche. Die täglichen Sitzungen werden von gemeinsamen Gebeten, Bibellesungen und Momenten der Gemeinschaft begleitet.

(vatican news)