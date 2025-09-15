27 neue Schweizergardisten werden am 4. Oktober vereidigt

Die Päpstliche Schweizergarde vereidigt am 4. Oktober 27 neue Rekruten in einer feierlichen Zeremonie. Die Vereidigung, die nach dem Tod von Papst Franziskus im April verschoben wurde, findet um 17 Uhr im Damasushof des Apostolischen Palastes statt.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die neuen Gardisten stammen aus verschiedenen Schweizer Kantonen, darunter das Wallis, Freiburg, Waadt und Zürich. Mit der Vereidigung verpflichten sie sich, den Papst und seine Nachfolger zu schützen, „auch unter Einsatz ihres Lebens.“ Für diesen feierlichen Anlass tragen die Gardisten die Galauniform mit Harnisch.

Hochrangige Delegation aus der Schweiz erwartet

Zu der Zeremonie wird eine hochrangige Delegation aus der Schweiz erwartet. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter wird zusammen mit Nationalratspräsidentin Maja Riniker, Ständeratspräsident Andrea Caroni und dem Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Süssli, anwesend sein. Die Schweizer Bischofskonferenz wird durch ihren Vizepräsidenten, Bischof Joseph Bonnemain von Chur, vertreten.

Der offizielle Tag beginnt um 7.30 Uhr mit einer Messe im Petersdom, die von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geleitet wird. Am Tag zuvor, dem 3. Oktober, findet eine Vesper im deutschsprachigen Campo Santo Teutonico statt, gefolgt von der Verleihung der Verdienstmedaillen.

Übertragungsdetails und historischer Hintergrund

Die Vereidigung erinnert an den Sacco di Roma vom 6. Mai 1527, als 147 Gardisten bei der Verteidigung von Papst Clemens VII. ihr Leben ließen. Die älteste Armee der Welt wurde 1506 von Papst Julius II. gegründet und zählt aktuell rund 135 Mitglieder unter der Leitung von Oberst Christoph Graf. Ihre Hauptaufgabe ist der Schutz des Papstes und die Kontrolle der Zugänge zum Vatikan.

Vatican News wird die Vereidigungsfeier wie in den vergangenen Jahren live und mit deutschem Kommentar übertragen.

