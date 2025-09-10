Papst Leo XIV. errichtet neue Diözese Zhangjiakou in China
Der erste Bischof von Zhangjiakou, Giuseppe Wang Zhengui, wurde am 10. September in der Provinz Hebei geweiht. Der 62-Jährige war 1990 für die Diözese Xianxian zum Priester geweiht worden und wirkte zuletzt im Bistum Xuanhua. Seine Ernennung hatte der Papst bereits am 8. Juli bestätigt – im Rahmen des vorläufigen Abkommens zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China über die Ernennung von Bischöfen.
„Die Neuordnung soll der besseren pastoralen Betreuung der Gläubigen dienen“, heißt es in der vatikanischen Erklärung. Die neue Diözese deckt sich mit dem Gebiet der Stadt Zhangjiakou, in der insgesamt über vier Millionen Menschen leben. 89 Priester stehen dort im Dienst der katholischen Gemeinschaft.
Mit der territorialen Neugestaltung wurden auch einzelne Gebiete neu zugeordnet: So fällt der Stadtbezirk Yanqing künftig in die Erzdiözese Peking, während die Stadt Xilinguolemeng zur Diözese Jining gehört.
