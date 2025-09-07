Papst besucht Familienfest im Vatikan

Leo XIV. hat Samstagabend bei einem Familienfest von Vatikan-Angestellten vorbeigeschaut. Auf dem Platz vor dem Governatorat, dem Sitz der „Stadtregierung“ des Vatikanstaates, begrüßte er die vielen Kinder und ihre Eltern, die im Vatikanstaat arbeiten.

Die Veranstaltung findet seit mehreren Jahren statt, üblicherweise im Mai, musste aber wegen des Papstwechsels verschoben werden. Die zahlreichen anwesenden Kinder hießen Papst Leo mit Rufen, Applaus und Gesängen willkommen.

„Hallo! Guten Abend! Wie schön ist es, alle zusammen zu sein, besonders an diesem Familienfeiertag! Es ist wunderbar, euch alle zu sehen, Kinder: Applaus für euch alle!“, begann der Papst. Er hielt eine improvisierte kleine Ansprache, in der er das Thema Familie und Glaubensfamilie vertiefte:

„So wie Mama und Papa euch lieben, so lieben wir uns auch, wenn wir alle so zusammenkommen. Denn wir sind alle Gottes Familie, mit unserem Bruder, unserem besten Freund, Jesus“, sagte Leo. Er sprach von der „Freude, eine Familie zu sein, die Freude, vereint zu sein, Freundschaften zu schließen und die Gaben zu feiern, insbesondere das Geschenk des Lebens, das Geschenk der Familie, das der Herr uns geschenkt hat.“

Den Eltern dankte er für ihr Glaubenszeugnis in den Familien, das „in unserer heutigen Welt sehr wichtig“ sei. Er sei sich darüber im Klaren, dass Familienleben manchmal auch Opfergeist erfordere, sagte Leo XIV., der selbst in einer Familie mit zwei Brüdern aufgewachsen ist.

Das Fest war für Familien mit Kindern ausgerichtet: Seifenblasen, Jongleure, aufblasbare Rutschen, Plätze zum Zeichnen und Malen, Live-Musik und viel Essen, darunter eine eigens angefertigte Pizza Margherita, auf dem der Mozzarella-Käse zu einem Schriftzug „W Papst Leo XIV.“ (es lebe Papst Leo) angeordnet war.

Wer alles mitfeierte

Neben Leo standen die Gouverneurin der Vatikanstadt, Schwester Raffaella Petrini, sowie die beiden Generalsekretäre, der Priester Emilio Nappa und der Laie Giuseppe Puglisi-Alibrandi. Ebenfalls anwesend waren drei Kardinäle, die der Papst als „ein besonderes Geschenk“ bezeichnete: die beiden emeritierten Präsidenten des Governatorates, Fernando Vergéz Alzaga und Giuseppe Bertello, sowie Kardinal Lorenzo Baldisseri, emeritierter Sekretär der Bischofssynode.

Leo tauchte bei der Familienfeier in eine wahre Schar von Kindern und ihren Eltern ein. Er blieb etwa eine Stunde.

Der Vatikanstaat beschäftigt überwiegend Laien

Der Vatikanstaat ist eine der zwei großen Verwaltungseinheiten, die dem Papst unterstehen; die andere ist der Heilige Stuhl. In beiden Bereichen zusammen arbeiten rund 5.500 Angestellte, davon knapp 2.000 im Vatikanstaat, wobei dort mit wenigen Ausnahmen fast nur Laien beschäftigt sind.

(vatican news – gs)