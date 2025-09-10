Suche

Suche

Suche

dedeutsch
Die Einweihung des Mosaiks Die Einweihung des Mosaiks 
Vatikan

Argentinische Madonna in Vatikanischen Gärten

Papst Franziskus hätte sich gefreut: In den Vatikanischen Gärten ist an diesem Dienstag ein Mosaik Unserer Lieben Frau von Luján, der Patronin Argentiniens, eingeweiht worden.

Der im April 2025 verstorbene Franziskus, ein Argentinier, war vor seiner Wahl zum Papst 2013 häufig im Marienwallfahrtsort Luján in der Nähe von Buenos Aires zu Gast. Unsere Liebe Frau von Luján sei „das geistliche Herz“ seines Landes, brachte es der argentinische Vatikanbotschafter Luis Pablo María Beltranino am Dienstag auf den Punkt.

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin forderte die Anwesenden auf, um ein Ende der Kriege und um Mariens Schutz für das argentinische Volk zu beten. Das Mosaik ist in den Vatikanischen Gärten an der Umfassungsmauer angebracht; es wurde von einer argentinischen Künstlerin erstellt.

 

Die Einweihung war eigentlich schon für den 8. Mai vorgesehen, das Fest Unserer Lieben Frau von Luján, doch Franziskus‘ Tod und die Wahl seines Nachfolgers Leo XIV. an ebendiesem 8. Mai brachten den Vatikankalender durcheinander.

(vatican news - sk)

Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.

Themen
10. September 2025, 16:17
Hier hören Sie den Podcast
Hier hören Sie den Podcast
Angelus
Angelus
Papstaudienzen
Papstaudienzen
Tageslesung
Tageslesung
Tagesheiliger
Tagesheiliger
Dein Beitrag zu einer großen Mission Dein Beitrag zu einer großen Mission