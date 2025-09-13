Österreich/D: Bischöfe gratulieren Papst Leo zum Geburtstag

Diesen Sonntag wird Papst Leo XIV. 70. Zum runden Geburtstag trudeln schon am Samstag zahlreiche Glückwünsche ein - unter anderem von Bischof Georg Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, und aus Österreich von Kardinal Christoph Schönborn. Beide loben das katholische Kirchenoberhaupt für den unermüdlichen Einsatz für Frieden.

Die zentrale Friedensbotschaft des Papstes lobt der emeritierte Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, in seiner Botschaft mit den Worten: „Mögen die Verantwortungsträger dieser Erde Ihrem eindringlichen Ruf nach Frieden und Abrüstung nicht nur Gehör schenken, sondern ihn schon bald mutig in konkrete Schritte umsetzen." Die Grußadresse veröffentlichte das Erzbistum Wien am Samstag im Internet.

Schönborn würdigt Papst Leo XIV. zudem als zugewandten Gesprächspartner und erinnert an gemeinsame Begegnungen der beiden in Rom und Wien vor der Papst-Wahl. Der Kardinal betont: „In jeder Eucharistiefeier bete ich mit der ganzen Kirche für Sie, Heiliger Vater. Ich bin gewiss, dass auch die heiligen Vorgänger und der heilige Apostel Petrus selbst dabei mit uns beten.“

Glückwünsche aus Deutschland

Auch die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) gratuliert dem Papst. In einem Glückwunschbrief, den die DBK diesen Samstag veröffentlichte, schreibt der Vorsitzende, Bischof Georg Bätzing: „Von Herzen gratuliere ich Ihnen im Namen der Deutschen Bischofskonferenz, der Gläubigen in Deutschland und ganz persönlich zum 70. Geburtstag, den Sie in diesen Tagen feiern können. Für das neue Lebensjahrzehnt wünsche ich Ihnen Gottes Segen, viel Kraft im Petrusdienst und eine stets stabile Gesundheit.“

Weiter zeigt der Bischof von Limburg sich vom Wirken des Papstes in den letzten Monaten beeindruckt und lobt sein mutiges Bekenntnis zum christlichen Glauben in einer kirchlichen und säkularen Gesellschaft. Bätzing erinnert ebenfalls an Leos unermüdlichen Einsatz für Frieden und bittet den Papst, „in diesem Bemühen nicht nachzulassen und alle Wege der vatikanischen Diplomatie einzusetzen, dass Ihre Perspektive, die des Friedens für die Menschheit, Realität werden kann.“

