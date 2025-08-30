Vatikan würdigt neue Heilige mit eigenen Briefmarken
Die Briefmarken zeigen ein Porträt von Pier Giorgio Frassati des Malers Alberto Falchetti und eine Fotografie von Carlo Acutis, auf der er mit einem roten T-Shirt und einem Rucksack auf dem Monte Subasio zu sehen ist.
Die Briefmarken mit einem Nennwert von 1,35 Euro werden gemeinsam vom Post- und Philateldienst des Governatorats der Vatikanstadt, dem italienischen Ministerium für Unternehmen und „Made in Italy“, der Post San Marino und der Magistralpost des Souveränen Malteserordens herausgegeben. Zusätzlich wird für Carlo Acutis eine spezielle Gedenkmappe mit offiziellen Erinnerungsumschlägen und einem Ersttagsstempel erhältlich sein.
Die neuen Briefmarken und die Spezialmappe können unmittelbar nach der Heiligsprechung im Postamt auf dem Petersplatz und ab dem darauffolgenden Tag an allen Schaltern der Vatikanischen Postämter erworben werden.
(acistampa - mg)
