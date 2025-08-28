Vatikan: US-Trappistin und deutscher Kanonist verstärken Klerus-Behörde
Driscoll, die einen Abschluss in Internationalen Beziehungen an der Georgetown University hat, leitete ein von ihr mitgegründetes Trappistinnenkloster in Indonesien und begleitete Exerzitien für Priester, ehe sie Superiorin der kleinen Gemeinschaft ihres monastischen Ordens im Trappistenkloster Tre Fontane in Rom wurde. Noach Heckel, Benediktiner der Abtei Münsterschwarzach, lehrt Kirchenrecht in Trier. Er war vor seiner Priesterweihe 2010 als Staatsanwalt in Rosenheim tätig.
Unter den übrigen neu ernannten Beratern des Dikasteriums für den Klerus sind drei mit vertieften Kenntnissen in Psychologie, darunter die rumänische Ordensfrau Iuliana Saroşi vom Zentrum „San Pietro Favre” für Priesterausbildung an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom.
Zu den 22 neu ernannten Mitgliedern der Vatikanbehörde zählen die vier Kurienkardinäle Luis Antonio Tagle vom Dikasterium für die Evangelisierung, José Tolentino de Mendonça als Präfekt des Dikasteriums für Kultur und Bildung, der Präfekt des Kultus-Dikasteriums Arthur Roche und der Generalsekretär der Bischofssynode Mario Grech. Ebenfalls Mitglied des Klerusdikasteriums ist der norwegische Trappist Erik Varden, Bischof der Prälatur Trondheim, der kolumbianische Bischof Luis Manuel Alí Herrera, Sekretär der Päpstlichen Kinderschutzkommission, sowie zwei Bischöfe aus den Vereinigten Staaten: James Francis Checchio von Metuchen Edward M. Lohse von Kalamazoo.
Mitglieder in Kurienbehörden haben ein Stimmrecht bei den Vollversammlungen. Die Konsultoren werden für einzelne Fachfragen zu Rate gezogen. Das Dikasterium für den Klerus verwaltet für den Papst in der Weltkirche Angelegenheiten, die Priester und Diakone des Diözesanklerus betreffen. Eine eigene Abteilung wacht über die Aus- und Weiterbildung des Klerus und über die Seminare.
(vatican news – gs)
