Kardinal Parolin reist zu Gedenkfeiern und Jubiläum nach Burundi
Im Rahmen seines Aufenthalts wird Kardinal Parolin an einer Gedenkfeier für den Apostolischen Nuntius, Erzbischof Michael Aidan Courtney, teilnehmen, der am 29. Dezember 2003 bei einem Hinterhalt in Burundi ums Leben kam. Geplant ist die Einweihung eines Denkmals sowie die Grundsteinlegung für ein Gesundheitszentrum, das seinen Namen tragen wird.
Darüber hinaus wird während des Besuchs das Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Burundi und dem Heiligen Stuhl offiziell abgeschlossen. Die Feierlichkeiten sollen Vertreter der Kirche und der staatlichen Institutionen zusammenführen.
