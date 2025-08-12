Kardinal Parolin reist zu Gedenkfeiern und Jubiläum nach Burundi

Das vatikanische Staatssekretariat teilte mit, dass Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin auf Einladung der Ortskirche und der Behörden des Landes vom 12. bis 18. August 2025 nach Burundi reisen wird.

Im Rahmen seines Aufenthalts wird Kardinal Parolin an einer Gedenkfeier für den Apostolischen Nuntius, Erzbischof Michael Aidan Courtney, teilnehmen, der am 29. Dezember 2003 bei einem Hinterhalt in Burundi ums Leben kam. Geplant ist die Einweihung eines Denkmals sowie die Grundsteinlegung für ein Gesundheitszentrum, das seinen Namen tragen wird.

Darüber hinaus wird während des Besuchs das Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Burundi und dem Heiligen Stuhl offiziell abgeschlossen. Die Feierlichkeiten sollen Vertreter der Kirche und der staatlichen Institutionen zusammenführen.

