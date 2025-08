ICCROM und Vatikan: Partnerschaft für Erhaltung afrikanischen Kulturerbes

Ein Bündnis zur Förderung des kulturellen Erbes und der nachhaltigen Entwicklung in afrikanischen Ländern soll neue Chancen für junge Handwerker und Künstler vor Ort eröffnen und dazu beitragen, stärkere und wohlhabendere Gemeinschaften aufzubauen.

Lesen Sie auch 03/08/2025 Papst an SECAM: Afrikas Ortskirchen „greifbare Zeichen der Hoffnung“ Papst Leo XIV. hat die katholischen Bischöfe in Afrika und Madagaskar ermutigt, ihr Engagement für den Aufbau von Ortskirchen zu stärken, die als sichtbare und konkrete ...

Von Maria Milvia Morciano – Vatikanstadt

In der Umsetzung ihres gemeinsamen Engagements für das kulturelle Erbe und die kommenden Generationen haben die Generaldirektorin des ICCROM – einer zwischenstaatlichen Organisation zur Erhaltung des Kulturerbes weltweit – Aruna Francesca Maria Gujral und der Präsident der Fabbrica di San Pietro im Vatikan, Kardinal Mauro Gambetti, eine strategische Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Der Fokus des Abkommens liegt auf der Bewahrung des kulturellen Erbes, dem Handwerk und der internationalen Zusammenarbeit.

Diese Vereinbarung soll den Grundstein für gemeinsame Initiativen und Programme zum Kapazitätsaufbau mit besonderem Schwerpunkt auf der Förderung handwerklicher Fähigkeiten für die Restaurierung und nachhaltige Erhaltung des Kulturerbes legen. Im Zentrum steht das Engagement zur Stärkung lokaler Kompetenzen, zum Schutz des reichen afrikanischen Kulturerbes und zur Schaffung sozioökonomischer Chancen für junge Menschen durch die Entwicklung ihrer handwerklichen Fähigkeiten.

Ein innovativer Ansatz

„Die Unterzeichnung dieses Abkommens markiert den Beginn eines bedeutenden Weges, auf dem zwei große Wissens- und Erfahrungstraditionen zusammentreffen“, erklärte Aruna Francesca Maria Gujral. „Das Erbe ist weit mehr als das, was wir erben – es ist der lebendige Ausdruck der Identitäten, die uns vorausgegangen sind und uns begleiten, während wir die Zukunft gestalten.“

Die Dombauhütte öffnet ihre Türen

„Durch dieses Ausbildungsprojekt öffnet die Fabbrica di San Pietro über ihre Schule der Künste und Handwerke die Tore der Vatikanischen Basilika für junge afrikanische Künstler und Handwerker“, so Kardinal Mauro Gambetti. „Das über Jahrhunderte gesammelte Wissen weiterzugeben und das handwerkliche Können, das in der Basilika von San Pietro bewahrt wird, zu vermitteln, ist ein Beitrag zur Förderung neuer Generationen von Fachleuten im Bereich des Kulturgutschutzes – in einem Geist des Dienens, der echten Geschwisterlichkeit und der Liebe zur Schönheit, die zu Gott führt.“

Nachhaltige Entwicklung und Zusammenarbeit

Das Projekt verfolgt einen Ansatz zur Kompetenzentwicklung, der auf lokaler Ebene Wirkung entfalten soll. Den Teilnehmern wird ermöglicht, das im Vatikan erworbene Wissen mit dem traditionellen Wissen ihrer Herkunftsländer zu verbinden. Dieser Wissensaustausch wird von Partnerinstitutionen in der Elfenbeinküste, Ägypten, Kenia und Tunesien unterstützt.

(vatican news)