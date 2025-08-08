Sonder-Briefmarke zur Heiligsprechung Carlo Acutis und Frassati

Die Jugendlichen Pier Giorgio Frassati (1901-1925) und Carlo Acutis (1991-2006) werden am 7.9.2025 heilig gesprochen - dazu gibt es auch eine Sonderbriefmarke

Am 7. September 2025 werden die Jugendlichen Pier Giorgio Frassati (1901-1925) und Carlo Acutis (1991-2006) im Vatikan heilig gesprochen. Der Vatikan ehrt die beiden mit Briefmarken, die das Markenamt in Zusammenarbeit mit den ausstellenden Behörden Italiens, der Republik San Marino und des Souveränen Malteserordens herausgibt. Sie sollen eine Hommage an die beiden jungen Menschen sein, die in ihrem kurzen Leben Zeugnis für Christus ablegten.

Das gab das vatikanische Münz- und Markenamt am Donnerstag auf seiner Internetseite bekannt. Die Briefmarken zeigen: Ein Porträt von Pier Giorgio Frassati - Werk des Malers Alberto Falchetti (1878-1951) und Eigentum der Familie Frassati - und eine Fotografie von Carlo Acutis, auf der er ein rotes T-Shirt trägt und einen Rucksack auf den Schultern hat, während er sich auf dem Berg Subasio in der Nähe von Assisi während eines seiner letzten Schulausflüge vor seinem frühen Tod befindet. Die Marken haben einen Nennwert von 1,35 Euro und der Post- und Philateliedienst bietet zu Carlo Acutis auch eine Sondermappe, in der der Wert zusammen mit offiziellen Erinnerungsumschlägen und dem Stempel „die emissionis” präsentiert wird. Der Preis hierfür beträgt 10,00 Euro.

Die neuen Briefmarken und die Sondermappe sind laut Angaben des vatikanischen Brief-Markenamts unmittelbar nach der Heiligsprechung im Postamt auf dem Petersplatz und ab dem folgenden Tag an allen Schaltern der Vatikanischen Post erhältlich.

(pm - sst)