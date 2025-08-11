Suche

Papst Leo im Gespräch mit Besuchern in der Audienzhalle Papst Leo im Gespräch mit Besuchern in der Audienzhalle   (@Vatican Media)
Vatikan

Vatikan: Generalaudienz in Audienzhalle verlegt

Wegen erwarteter Hitze in Rom findet die nächste Generalaudienz mit dem Papst nicht auf dem Peterplatz, sondern in der Audienzhalle im Vatikan statt.

Das teilte die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Montagabend mit.

Nach Audienzhalle im Petersdom

Nach der Generalaudienz in der Aula Paolo VI. werde der Papst am kommenden Mittwoch (13. August) im Petersdom diejenigen Pilger grüßen, die keinen Platz in der Audienzhalle gefunden haben und die die Audienz auf Bildschirmen verfolgt haben, hieß es weiter.

(vatican news – pr)

Themen
11. August 2025, 22:00
Angelus
Angelus
Papstaudienzen
Papstaudienzen
Tageslesung
Tageslesung
Tagesheiliger
Tagesheiliger
