Vatikan: Generalaudienz in Audienzhalle verlegt
Wegen erwarteter Hitze in Rom findet die nächste Generalaudienz mit dem Papst nicht auf dem Peterplatz, sondern in der Audienzhalle im Vatikan statt.
Das teilte die Präfektur des Päpstlichen Hauses am Montagabend mit.
Nach Audienzhalle im Petersdom
Nach der Generalaudienz in der Aula Paolo VI. werde der Papst am kommenden Mittwoch (13. August) im Petersdom diejenigen Pilger grüßen, die keinen Platz in der Audienzhalle gefunden haben und die die Audienz auf Bildschirmen verfolgt haben, hieß es weiter.
(vatican news – pr)
11. August 2025, 22:00