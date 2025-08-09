Kardinal Schönborn vertritt Papst in Köln

Papst Leo XIV. hat den Wiener Kardinal Christoph Schönborn zu seinem Sondergesandten für die Jubiläums-Feierlichkeiten der Kölner Gnadenkapelle „Maria in der Kupfergasse“ ernannt.

Das teilte der Vatikan an diesem Samstag mit. Die Kirche mit der in Köln und weit darüber hinaus verehrten „Schwarzen Madonna“ begeht am 14. September den 350. Jahrestag ihrer Weihe. Der emeritierte Wiener Erzbischof wird den Festgottesdienst zu diesem Anlass zelebrieren.

Das Marienstandbild mit dem Beinamen „Mutter der Barmherzigkeit“ überstand die Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg unbeschadet und spielt in der rheinischen Volksfrömmigkeit und darüber hinaus eine zentrale Rolle. - auch über die katholische Kirche hinaus. An keinem anderen Ort in Köln zünden so viele Menschen eine Kerze als Zeichen einer Bitte um Hilfe und Trost an wie dort.

(vatican news/kap – bp)