Papst Leo im Mai vor der Lateranbasilika in Rom (Archivbild) (ANSA)

Rom: Papst Leo am 19. September bei Pastoraljahr-Auftakt

Leo XIV. habe „mit Freude zugestimmt“, an der Veranstaltung in der Lateranbasilika im September teilzunehmen, teilte Kardinal Baldassare Reina in einem Dankesschreiben zum Ende des Weljugendtreffens anlässlich des Heiligen Jahrs am Montag in Rom mit.

Das Schreiben veröffentlichte die Diözese Rom im Internet. Das katholische Kirchenoberhaupt werde am Nachmittag des 19. September „im Rahmen einer großen Diözesanversammlung den Weg unserer Kirche aufzeigen", heißt es dort. Jugendjubiläum war ein Erfolg Die pastoralen Leitlinien der Diözese seien aufgrund des Todes von Papst Franziskus und des Pontifikatsbeginns von Leo XIV. auf den September verschoben worden, erinnerte Reina. In dem Schreiben dankte der Kardinal allen Teilnehmenden und Gestaltenden des großen Jugendtreffens vom 28.7.-3.8. Als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ist der Papst zugleich auch der Bischof der römischen Diözese Rom und trägt damit die pastorale Verantwortung für die dortigen Gläubigen. (vatican news – pr)