Nachruf: Erfinder des päpstlichen Reiseführers gestorben

Der Jesuit Félix Juan Cabasés ist tot. Am 31. Juli 2025 verstarb der gebürtige Spanier im Alter von 94 Jahren in Loyola. Von 1974 bis 1988 leitete er die Zentralredaktion des vielsprachigen Hörfunk-Senders Radio Vatikan. Besondere Bekanntheit erlangte Cabasés durch den nach ihm benannten päpstlichen Reiseführer „Cabasario“: Ohne das Papstreise-Begleitheft mit dem genauen Ablaufplan von Papstreisen kam früher kein Berichterstatter aus.

Lesen Sie auch 23/04/2025 Papst Franziskus: Pilger des Friedens an den Peripherien der Welt Statt zu den Mächtigen in die Metropolen dieser Welt zu reisen, zog es ihn in die Provinz zu den einfachen Menschen. Seit seiner Wahl im Jahr 2013 hat Franziskus immer wieder ...

Pater Cabasés wurde am 5. November 1930 in Aoiz (Navarra) geboren und trat bereits mit 15 Jahren, am 18. September 1945, in den Jesuitenorden ein. Die Priesterweihe empfing er am 26. Juli 1961. Nach seinem Theologiestudium unterrichtete er unter anderem an der Jesuitenuniversität Deusto in Bilbao und schrieb für die spanische Zeitschrift „Mensajero“. Später studierte er am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom.



In den 1970er-Jahren wurde Cabasés von seinem Orden nach Rom gesandt, um bei Radio Vatikan mitzuarbeiten. Dort entwickelte er eine moderne, professionelle Nachrichtenredaktion, die sich an internationalen Standards orientierte. Pater Federico Lombardi, ehemaliger Generaldirektor von Radio Vatikan und heute Präsident der "Joseph-Ratzinger/Benedikt-XVI.-Stiftung", beschrieb ihn als „einen Mann von beeindruckender Genauigkeit und journalistischer Seriosität.“

Das „Cabasario“: Ein Name wird Programm

Besondere Bekanntheit erlangte Pater Cabasés als Erfinder des nach ihm benannten päpstlichen Reiseführers „Cabasario“: Das Begleitheft zu Papstreisen, das auch weiter zur Grundausstattung aller Journalisten am Vatikan gehört. Ursprünglich sollte es den beim Vatikan angestellten Medienleuten die kundige Begleitung und Kommentierung der seit den 1980er-Jahren immer anspruchsvoller werdenden Papstreisen erleichtern. Dieses Dossier wurde für jede Apostolische Reise des Papstes erstellt und beinhaltete eine Fülle an Informationen: Außer dem genauen Ablaufplan auch die besuchten Orte und Gebäude, biografische Daten der Gesprächspartner bis hin zum detaillierten Ablauf liturgischer Feiern.

Dieses im vordigitalen Zeitalter unersetzliche Hilfsmittel nutzten bald auch weltliche Journalisten, die beim Vatikan akkreditiert waren und den Papst auf seinen Reisen begleiteten. Das „Cabasario“ trägt bis heute mit dazu bei, die wegen ihrer theologischen, politischen und historischen Dimensionen komplexen Reisen und Botschaften des Papstes auch für Journalisten ohne entsprechende Vorbildung besser zu erschließen. Die darin enthaltenen Informationen und Erklärungen gelten als absolut zuverlässig, dürfen aber nicht als vatikanische Einschätzung zitiert werden.



Besonders unter dem reisefreudigen Papst Johannes Paul II. war das „Cabasario“ ein unverzichtbares Werkzeug für Journalisten, Mitarbeiter und das Gefolge des Papstes.

Nach der Radiozeit: Lehre und Forschung

Nach seinem Ausscheiden bei Radio Vatikan lehrte Pater Cabasés an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom im Fachbereich Sozialwissenschaften. Später kehrte er nach Spanien zurück und widmete sich in Loyola der Erforschung und Dokumentation des Lebens des heiligen Ignatius. Dort entwickelte er unter anderem auch eine mehrsprachige Audioguide-Tour durch das Geburtshaus des Ordensgründers.

Abschied von einem Pionier

Pater Cabasés wird am 2. August um 11 Uhr in der Basilika von Loyola beigesetzt. Die Kirche verliert mit ihm einen ihrer stillen, aber unverzichtbaren Diener.

(vaticannews/kap – skr)