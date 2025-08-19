Suche

Papst Leo antwortet auf Leserbrief

Papst Leo XIV. hat in der Zeitschrift der vatikanischen Dombauhütte auf einen Leserbrief geantwortet. Damit setzt er eine Initiative seines verstorbenen Vorgängers Franziskus fort.

In der Zuschrift an das Magazin hatte eine Mutter berichtet, ihr Glaube sei derzeit stärker denn je, zugleich sei sie aber auch vielerlei Versuchungen ausgesetzt – ob das denn bedeute, dass ihr Glaube doch nicht so stark sei?

Darauf erwidert der Papst: „Ihr Glaubens-Enthusiasmus und die Wahrheit Ihres Herzens sind ein Segen für Sie und Ihre Familie!“ Wenn sie sich an Maria halte, werde sie „dazu imstande sein, jede Unsicherheit zu überwinden“.

„Halten Sie sich an Maria“

Die Zeitschrift „Piazza San Pietro“ erscheint monatlich mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren auf Italienisch, Englisch und Spanisch. Sie wird vom Franziskaner Enzo Fortunato, dem ‚Sprecher‘ des Petersdoms, geleitet.

19. August 2025, 11:11
