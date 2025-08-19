Von Israel nach Rom, um für Frieden zu beten

Sie leben in Israel, sprechen Hebräisch und sind Katholiken. Anlässlich des Jubiläumsjahres 2025 und des 70-jährigen Bestehens des Vikariats St. Jakobus ist die Gemeinschaft der hebräischsprachigen Katholiken nach Rom gepilgert.

Paweł Rytel-Andrianik und Karol Darmoros – Vatikanstadt

Obwohl sie in der Vergangenheit schon einmal Johannes Paul II. getroffen hatten, kamen sie zum ersten Mal als Vikariat. Der wichtigste Moment ihrer Pilgerreise war die Begegnung mit Papst Leo XIV.

Eine Begegnung voller Emotionen

„Wir sind glücklich, dass wir den Papst treffen konnten. Ich habe ihm gesagt, dass wir hebräischsprachige Katholiken sind, dass wir sieben Gemeinden in Israel haben und dass wir ihn bitten, uns nicht zu vergessen”, erklärte Don Piotr Żelazko, Patriarchalvikar des Vikariats St. Jakob, gegenüber Radio Vatikan.

Der Papst habe die Pilger mit einem Lächeln und Offenheit empfangen. „Es war der Höhepunkt unserer Pilgerreise. Der Papst hat uns gesegnet und sich mit uns unterhalten. Es war eine äußerst emotionale Begegnung“, fügte der Vikar hinzu.

Abi, einer der Pilger, betonte, dass er sich in Rom zu Hause fühle. „Wir sind zu 100 % Israelis und zu 100 % Katholiken, wir beten für den Frieden“, erklärte er. Ein anderer Pilger, Nadav, betonte seinerseits, dass die Wurzeln der Kirche im Heiligen Land liegen. „Unser Schutzpatron, der heilige Jakobus, war Jude und sprach Hebräisch. Wir sind ein Zeichen der Hoffnung und beten für den Frieden im Heiligen Land zwischen Israelis und Palästinensern“, versicherte er.

Heilige Pforte und Gebet auf Hebräisch

Die Pilger besuchten die römischen Basiliken und Katakomben und beteten auf Hebräisch. „Ich bin sicher, dass an vielen dieser Orte die Heilige Messe zum ersten Mal auf Hebräisch gefeiert wurde“, fügte Don Piotr Żelazko hinzu.

Besonders bedeutsam war für sie der Moment des Durchschreitens der Heiligen Pforte in der Petersbasilika. „Wir haben uns nicht als Gäste gefühlt. Der heilige Petrus wurde in Galiläa geboren, der heilige Paulus war Jude, also waren wir zu Hause“, betonte der Priester.

70 Jahre Vikariat St. Jakobus

Das Vikariat wurde 1955 gegründet und umfasst sieben hebräischsprachige Gemeinden in Israel. Es ist ein kleiner, aber dynamischer Teil der lateinischen Kirche im Heiligen Land. „Wir haben ein Gemeindeleben, Jugendgruppen, Kinderlager. Wir sind eine Minderheit, aber wir versuchen, eine Brücke zwischen der jüdischen Gesellschaft und der Kirche zu sein“, betonte Don Żelazko. Er bittet die Gläubigen auf der ganzen Welt, die Arbeit des Vikariats St. Jakobus zu unterstützen.

Von Anfang an wurde die hebräischsprachige katholische Gemeinde von den aufeinanderfolgenden Päpsten unterstützt. Eine besondere Rolle spielte dabei Johannes Paul II., der die Mitglieder der Gemeinde empfing. Er war der erste Papst, der eine Synagoge in Rom besuchte und an der Klagemauer in Jerusalem betete. Das Jubiläum des Vikariats fällt auch mit dem 60. Jahrestag der Verkündung von „Nostra aetate“ zusammen, einem Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils über das Verhältnis der Kirche zu anderen Religionen.

Die hebräischsprachigen Katholiken, die in diesem von Konflikten geprägten Land leben, wollen Zeugnis für den Frieden ablegen. „Die Welt im Nahen Osten braucht Menschen, die zeigen, dass Frieden möglich ist“, sagte Don Żelazko.

