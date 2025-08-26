Suche

Rohrmann (Bildmitte, mit Krawatte unter dem Bild Johannes Pauls II.) 1989 in der deutschen Redaktion; ganz links P. Eberhard v. Gemmingen SJ Rohrmann (Bildmitte, mit Krawatte unter dem Bild Johannes Pauls II.) 1989 in der deutschen Redaktion; ganz links P. Eberhard v. Gemmingen SJ 
Vatikan

Vatikan: Abschied von Peter Rohrmann

Radio Vatikan nimmt Abschied von einem seiner Mitarbeiter: Peter Rohrmann ist am 23. August im Alter von 88 Jahren verstorben.

Von Ende der achtziger Jahre an wirkte Rohrmann lange Jahre hindurch in unserer Nachrichtenredaktion: als Texter, Gegenleser und Regisseur der 16-Uhr-Magazinsendung. Er kam dreimal in der Woche (dienstags, donnerstags und freitags) und machte sich durch sein profundes Wissen, aber auch durch seinen fröhlichen Charme unentbehrlich.

Eine väterliche Gestalt für viele

Es war eine goldene Zeit für unsere Redaktion, die damals vom Jesuitenpater Eberhard v. Gemmingen geleitet wurde. Viele Praktikanten und junge Redakteure (von ihm scherzhaft als „Jungspunde“ bezeichnet) erlebten Herrn Rohrmann als eine väterliche Gestalt – voller Witz, Menschenfreundlichkeit und durchdrungen von Liebe zu Musik und Literatur. Im Rampenlicht stand er nicht gerne, Förmlichkeit lag ihm nicht; doch keiner, der damals bei Radio Vatikan gearbeitet hat, wird seine prägende Persönlichkeit wohl je vergessen.

An diesem Dienstagmorgen wurde Peter Rohrmann auf dem deutschen Friedhof Campo Santo Teutonico, zu dessen Erzbruderschaft er gehörte, im Schatten des Petersdoms beigesetzt.

(vatican news – sk)

