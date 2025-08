Buchbesprechung: „ROM erleben! Reiseführer für Jugendliche“

Noch bis Sonntag läuft in Rom das Heilige Jahr für Jugendliche. Pünktlich dazu hat der Mediathoughts Verlag für das Heilige Jahr 2025 einen extra Rom-Reiseführer für junge Leute herausgebracht. Wir haben ihn uns angesehen. Fazit: Die Idee ist gut, leider sind jedoch nicht alle Infos aktuell - etwa zu Führungen bei Radio Vatikan/Vatican News.

Stefanie Stahlhofen - Vatikanstadt

Der Reiseführer in Ring-Bindung im A5-Format ist recht handlich und übersichtlich gestaltet. Er richtet sich laut Verlag besonders an Gruppen Jugendlicher und Familien - und bietet so auch gezielte Tipps für Schulklassen und kirchliche Gruppen. Auch dass der Reiseführer viele Karten parat hat, weil Google Maps in Rom ab und an an seine Grenzen kommt, ist positiv - wir können bestätigen, dass Google in engen römischen Gassen oder der Villa Borghese gerne mal durcheinander gerät, ebenso wie generell an Orten, an denen das Handynetz wegen der hohen Auslastung an seine Belastbarkeitsgrenze kommt.

Nicht ganz korrekt ist hingegen etwa eine Information auf S. 133 zum öffentlichen Nahverkehr - dort heißt es, in den Sommermonaten sei aufgrund hoher Schadstoffbelastung der Metro-Betrieb bisher gegen 21.00 Uhr eingestellt worden - der Grund waren allerdings temporäre Bauarbeiten. Gerade zum Wochenende, das ganz im Zeichen des Jugend-Jubiläums steht (2. und 3. August), ist der Metrobetrieb bis 1.30 Uhr nachts sichergestellt, los geht es dann schon wieder um 4.30 Uhr morgens. Beim Lektorat und der Informations-Prüfung ist insgesamt durchaus noch Luft nach oben.

Informationen nochmal prüfen

Denn nur teilweise stimmen leider auch die Informationen zu Führungen bei Radio Vatikan/Vatican News (S.43) - da sie sich auf eine veraltete Archiv-Seite von uns im Internet berufen. Der Verlag teilte uns auf Nachfrage mit, es sei im Netz nicht wirklich ersichtlich gewesen, dass es sich um nicht mehr gültige Hinweise handele; in einer Neuauflage sollten die Informationen jedoch korrigiert werden.

Zum Glück wurde im Reiseführer selbst die korrekte aktuelle Internetseite www.vaticannews.va/de.html angegeben - die E-Mail-Adresse der Redaktion stimmt hingegen leider nicht, da sie veraltet ist. Natürlich gilt für alle gedruckten Reiseführer, dass sie gerade in einem schnelllebigen Umfeld nicht immer auf dem aktuellesten Stand sein können. Deshalb: vor Reisen wichtige Informationen lieber noch einmal im Internet oder auf anderem Weg überprüfen! Hier die korrekten Informationen, was uns betrifft:

Führungen bei Radio Vatikan/Vatican News

Die deutschsprachige Redaktion von Radio Vatikan/Vatican News, Piazza Pia 3, direkt gegenüber der Engelsburg, bietet Gruppen bei Gelegenheit gerne Führungen an, sofern diese zeitlich mit dem Redaktionsalltag vereinbar sind. Eine Anfrage richten Sie per E-Mail an: deutsch@spc.va mit Angaben zur Gruppengröße und Herkunft - idealerweise mit etwas zeitlichem Vorlauf; frühestens einen Monat vorher. Die Führungen dauern in der Regel etwa eine Stunde; wir freuen uns über eine Spende. Generell gilt: Der Papst geht vor, so dass es (selten) einmal vorkommen kann, dass wir eine vereinbarte Führung kurzfristig absagen müssen.

Informationen zum Buch

ROM erleben! Reiseführer für Jugendliche, Mediathoughts Verlag, 1. Auflage 2024, 18,50 Euro. 144 Seiten. ISBN-10: ‎394772442X - ISBN-13: 978-3947724420.

