Abschlussveranstaltung in Tor Vergata: „Ein einzigartiges Erlebnis"

Im Rahmen der Heilig-Jahrfeier für die Jugend fand am Samstag eine Gebetsvirgil und am Sonntag eine Messe mit Papst Leo in Tor Vergata statt. Ralib-Victor Alyase von Vatican News war vor Ort dabei und berichtet über seine Eindrücke von dieser Veranstaltung, die den bisherigen Höhepunkt des derzeit laufenden Heiligen Jahres darstellte.

Ein junges, buntes Zusammenkommen aus aller Welt – vereint in einem Glauben und der Hoffnung auf eine friedlichere Welt. Das war das Jugendjubiläum!

Ein Zeichen für die Welt

Insbesondere bei der Abschlussveranstaltung kam diese weltweite Gemeinschaft in voller Größe zum Ausdruck. Über eine Millionen Menschen aus circa 150 Nationen kamen dafür in Tor Vergata zusammen, um gemeinsam mit dem Papst zu feiern – am Samstag erst einmal eine Gebetsvirgil und am Sonntag dann die Messe.

Als besonders schön empfand ich zuallererst eben dieses internationale Zusammenkommen. Wenn ich über das riesige Gelände streifte, fand ich ein buntes Fahnenmeer vor. Da waren österreichische Flaggen neben mexikanischen, spanische neben irakischen und südkoreanische neben ugandischen. Jugendliche feierten, aßen und schliefen nebeneinander, deren Länder teilweise miteinander in Konflikte und Kriege verwickelt sind. Trefflich verwies Papst Leo in seinen Ansprachen darauf, dass in dieser Zusammenkunft ein Zeichen in die ganze Welt gesendet werde – ein Zeichen, dass Einheit und Frieden möglich sind.

Überhaupt zeigte sich Papst Leo den Teilnehmern sehr nahbar. Er beantwortete Fragen von drei Jugendlichen, predigte über Themen, welche sicherlich für viele der jungen Menschen relevant sind und versuchte durch die Wiederholung zentraler Aussagen in mehreren Sprachen auch, so viele von ihnen wie nur irgend möglich direkt anzusprechen. Bei seiner Verabschiedung am Sonntag verwies er dann schon auf den Weltjugendtag 2027 in Korea an und bekundete seine Freude über die koreanischen Gruppen, welche unter den Anwesenden waren.

Der Diözesan-Chor Roms mit Orchester unter Leitung von Marco Frisina

Gute Untermahlung und Umrahmung

Ganz besonders blieb mir vor allem der diözesane Chor von Rom unter der Leitung von Marco Frisina im Gedächtnis. Ihm gelang es wirklich wunderbar, eine den verschiedenen Situationen angemessene Begleitung und Untermalung zu schaffen, um alles noch einmal ganz anders und viel intensiver zu erleben. Teilweise wurden dabei auch Lieder von früheren Weltjugendtagen, so zum Beispiel dem 2005 in Köln oder 2011 in Madrid, neu auf die Bühne gebracht. Besonders bewegend war zudem, dass selbst der Chorgesang durch ein Dometscherteam in Gebärdensprache entsprechend inklusiv gestaltet war.

Auch die logistische Vorbereitung und Durchführung empfand ich als sehr gut. Viele Freiwillige, eine Vielzahl von Polizisten, Sanitätern und weiteren wichtigen Personen im Hintergrund legten durch ihre wichtige Arbeit die Grundlage, dass das Event so reibungslos funktionieren konnte, wie es des tat. Für das leibliche Wohl wurde durch extra vorbereitete Essenskartons gesorgt und auch Sanitäranlagen gab es genug.

Ein Polizist bei der allgemeinen Abreise

Ein reges Teiben

Ich hatte mir, wie so viele andere, vorgenommen, die Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände verbringen. Nachdem ich dann freundlicherweise in dem Bereich einer österreichischen Pilgergruppe eines Benediktinerklosters mein Lager aufschlagen konnte, galt es für mich aber erst einmal, ein bisschen das „Nachtleben“ erkunden. Da waren Gruppen, die zu Trommelmusik tanzten, miteinander Spiele spielten, Autogramme von anderen Gruppen sammelten oder miteinander kleine Souvenirs austauschten. Vereinzelt traf ich auf Deutsche bzw. Deutschsprachige. Die Mehrzahl der Jugendlichen schien mir hingegen aus dem spanischsprachigen oder italienischsprachigen Raum zu kommen.

In der Nacht regnete es kurz und wurde dann doch kälter, als erwartet, bald darauf ging aber auch schon wieder die Sonne auf und der nächste Tag brach an.

Sonnenaufgang am Sonntag in Tor Vergata

Fazit

Alles in allem kann ich also sagen, dass die Abschlussveranstaltung der Heiligjahrfeier für die Jugend wirklich einzigartig und eindrücklich gewesen war und ich sehr froh bin, bei diesem besonderen Event dabei gewesen sein zu können. Ich hoffe, dass wir alle, die wir dort waren, positiv verändert und bereichert aus dieser Zeit zurück in unsere Länder gehen und uns, durch die Zeit gestärkt und miteinander verbunden wissend, weltweit an die Arbeit für ein besseres Morgen machen!

(vatican news - rva)