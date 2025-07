Vatikan: Neuer Direktor der Sternwarte stammt aus Indien

Papst Leo XIV. hat den indischen Jesuitenpater Richard Anthony D’Souza zum neuen Direktor der Vatikanischen Sternwarte ernannt. Das teilte der Vatikan an diesem Donnerstag mit. D’Souza, der unter anderem in Deutschland studierte, übernimmt das Amt am 19. September von dem US-amerikanischen Jesuiten Guy Consolmagno, der die Einrichtung seit 2015 leitete.

Pater D’Souza, 47, stammt aus Goa und trat 1996 in den Jesuitenorden ein. Er studierte Physik in Mumbai und Heidelberg und promovierte in Astronomie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seine Forschungen am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching bei München konzentrierten sich auf die Entstehung und Entwicklung von Galaxien. Er absolvierte außerdem ein Postdoktorandenprogramm an der University of Michigan in Ann Arbor, USA. Seit 2016 gehört D’Souza zum Team der Vatikanischen Sternwarte, seit 2022 ist er Superior der Jesuitengemeinschaft dort.

Stationen in Mumbai, Heidelberg, Michigan - nun an der Vatikan-Sternwarte

Bruder Consolmagno, der 73 Jahre alt ist, begrüßte die Entscheidung. D’Souza habe „die Vision und die Weisheit, um das Observatorium in dieser Zeit rascher Entwicklungen in der astronomischen Forschung voranzubringen – insbesondere durch seine Erfahrung mit Weltraumteleskopen und fortgeschrittenen Computertechniken.“ D’Souza würdigte seinen Vorgänger: „In seinen zehn Jahren der Leitung hat sich Bruder Consolmagno durch sein Engagement für den Dialog zwischen Wissenschaft und Glauben, für die Wissenschaftsvermittlung und die Förderung astronomischer Forschung auf internationaler Ebene ausgezeichnet.“

Die Vatikanische Sternwarte zählt zu den ältesten astronomischen Forschungsstätten der Welt. In ihrer heutigen Form wurde sie 1891 von Papst Leo XIII. gegründet. Sie versteht sich als Ort des Dialogs zwischen Wissenschaft, Theologie und kirchlicher Tradition. Ihre Forscher arbeiten an Themen von der Sternenentwicklung bis zur Kosmologie. Papst Leo XIV. hatte die Sternwarte in Castel Gandolfo jüngst besucht.

