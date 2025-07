Parolin: Papst betet für alle Opfer in Gaza

Bei seinem Mittagsgebet diesen Sonntag hat Papst Leo die Namen der drei Opfer des israelischen Angriffs auf die Kirche der Heiligen Familie in Gaza vom Donnerstag genannt und seine Gebete für sie versichert. In diesen Namen seien „alle Opfer“ von Gaza, sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin den vatikanischen Medien.

„Der Heilige Vater hat beim heutigen Angelus, in dem er an die tragischen Ereignisse der letzten Tage im Gazastreifen erinnerte, auch ausdrücklich einiger Opfer gedenken wollen. Offensichtlich sind in den Namen dieser Opfer alle Opfer der Gaza-Tragödie enthalten", sagte Parolin. Der Kardinalstaatssekretär betonte: „Es gibt absolut keinen Unterschied zwischen den einen und den andere. Alle sind Opfer von inakzeptabler Gewalt, alle sind Opfer eines Konflikts, der so schnell wie möglich beendet werden muss. Wir nehmen sie mit ins Gebet, wir fühlen wirklich alle in unseren Herzen, und für alle, für alle, bitten wir Gott um Frieden".

(vatican news - sst)