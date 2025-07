Vatikan: Kardinal Newman wird Kirchenlehrer

Papst Leo XIV. hat die bevorstehende Ernennung des heiligen John Henry Newman zum Kirchenlehrer bestätigt. Nach Angaben des Presseamts des Heiligen Stuhls von diesem Donnerstag folgte der Papst dem positiven Votum der Kardinäle und Bischöfe des Dikasteriums für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse.

Lesen Sie auch 12/10/2023 Newman Walk: Auf den Spuren eines Wahrheitssuchers Erst erbitterter Gegner der katholischen Kirche, dann Heiliger: John Henry Newman hat in seinem Leben einen extremen Wandel durchgemacht. 2010 wurde der englische Kardinal, ...

Den genauen Zeitpunkt der feierlichen Proklamation zum Kirchenlehrer will der Vatikan in Kürze bekannt geben.

Der englische Konvertit und Kardinal, 1801 in London geboren und 1890 verstorben, gilt als einer der bedeutendsten christlichen Denker des 19. Jahrhunderts. Seine Schriften und Predigten prägten nicht nur den katholisch-anglikanischen Dialog, sondern auch das Verständnis des Glaubens als tägliches Gespräch „von Herz zu Herz“ mit Christus.

1845 trat der ursprünglich anglikanische Geistliche zur katholischen Kirche über. Die katholische Priesterweihe empfing er zwei Jahre später in Rom. Newman wirkte als Gründer des Oratoriums des hl. Philipp Neri in England und veröffentlichte zahlreiche theologische Werke. Papst Leo XIII. erhob ihn 1879 in den Kardinalstand. Auf seiner Grabinschrift ließ er den Satz setzen: Ex umbris et imaginibus in Veritatem – „Von den Schatten und Bildern zur Wahrheit“.

Cor ad cor loquitur: Herz spricht zum Herzen

Benedikt XVI. sprach Newman 2010 selig, Papst Franziskus schrieb ihn 2019 ins Buch der Heiligen. Franziskus würdigte damals sein Leitwort „Cor ad cor loquitur“ („Herz spricht zum Herzen“) als Ausdruck seines tiefen Verständnisses, dass Gott den Menschen „von Herz zu Herz“ begegne, besonders in der Eucharistie.

Derzeit gibt es in der katholischen Kirche 37 offiziell ernannte Kirchenlehrer, darunter vier Frauen: Teresa von Ávila und Katharina von Siena (beide 1970 von Paul VI. ernannt), Thérèse von Lisieux (1997 unter Johannes Paul II.) und Hildegard von Bingen (2012 unter Benedikt XVI.). Als bisher letzter stieg der heilige Irenäus von Lyon in den Kreis der Kirchenlehrer auf, ihn ernannte Papst Franziskus 2022.

Hintergrund

Ein Kirchenlehrer ist ein Heiliger, dessen Lehre die Kirche als besonders zuverlässig, tiefgründig und für alle Zeiten bedeutsam anerkennt. Die Auszeichnung würdigt sowohl die Heiligkeit des Lebens als auch den bleibenden Einfluss der theologischen Schriften des Kirchenlehrers auf den Glauben der Kirche.

(vatican news - gs)