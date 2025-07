Vatikanischer „Außenminister“ bei Treffen katholischer Universitäten

Erzbischof Paul Rirchard Gallagher, Sekretär für die Beziehungen mit den Staaten und internationalen Organisationen, nimmt an der Generalversammlung der Internationalen Föderation Katholischer Universitäten (IFCU) in Mexiko teil. Das Treffen findet von 24. bis 29. Juli in Guadalajara statt.

Lesen Sie auch 01/07/2025 Das vatikanische Staatssekretariat Das Staatssekretariat ist das Organ im Vatikan, das am engsten mit dem Papst bei der Erfüllung seiner Sendung zusammenarbeitet. Es versteht sich als Motor des politischen und ...

Das teilte das Staatssekretariat an diesem Donnerstag auf X mit. Die Föderation mit Sitz in Paris umfasst derzeit 255 katholische Hochschulen und Universitäten auf allen Kontinenten, darunter 240 Vollmitglieder. Die IFCU fördert Forschung, internationalen Austausch und Wertebildung in der akademischen Lehre, unterstützt die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und setzt sich für nachhaltige Entwicklung, Vielfalt und die Förderung von Frauen in Führungspositionen ein.

Die Föderation entstand 1924 auf Betreiben der Universitäten Mailand und Nijmegen. Sie wurde 1948 per Dekret durch den Heiligen Stuhl anerkannt und hat einen beratenden Status bei UNESCO und Europarat. Die meisten der Mitgliedsuniversitäten – 56 – sitzen heute in Asien. Europa und Südamerika folgen mit jeweils 44, während Nordamerika 40 Mitglieder zählt. Afrika und Ozeanien haben vergleichsweise wenige, nämlich 6 beziehungsweise 2 Universitäten in der IFCU.

(vatican news – gs)